La Borsa di Milano è chiusa

(Teleborsa) - Il mercato azionario di Milano è chiuso per il Natale.
