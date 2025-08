Tinexta, downgrade a Neutral da Intesa con potenziale delisting

Intesa Sanpaolo

Tinexta

(Teleborsa) -ha abbassato a "" da "Buy" lasu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, abbassando ilper azione (dai precedenti 17,5 euro).Gli analisti ritengono che l'attenzione rimanga principalmente sulle trattative in corso tra Tecno Holding (il maggiore azionista di Tinexta) e il consorzio di fondi di private equity Advent e Nextalia, che potrebbero sfociare in una partnership strategica e potenzialmente portare aldella società.Tuttavia, notano che i risultati del primo semestre del 2025 confermano i solidi fondamentali del core business di Tinexta, con il recupero dei margini in Business Innovation e la prevista normalizzazione dei ricavi da licenze in Digital Trust, che rappresentano catalizzatori chiave per l'dell'anno."Con l'attuale prezzo delle azioni che si avvicina alla valutazione ipotizzata di circa 700 milioni di euro (o circa 15 euro/azione) e ilsulla potenziale transazione ormai ampiamente scontato, modifichiamo il nostro rating a Neutral", si legge nella ricerca.