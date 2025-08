Intesa Sanpaolo, buyback per oltre 2,5 milioni di azioni

Intesa Sanpaolo

Colosso creditizio

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 2 giugno, ha reso noto che dal 28 luglio al 1° agosto 2025, hacomplessivamente, pari a circa lo 0,01% del capitale sociale, ad un prezzo medio di 5,0248 euro, per untotale diAl 1° agosto 2025, dall'avvio del programma, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 221.922.765 azioni, pari a circa l'1,25% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 4,8746 euro, per un controvalore totale di 1.081.789.723,58 euro.A Piazza Affari, oggi, bene il, con un rialzo del 3,24%.