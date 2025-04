Xi Jinping: "Nessun vincitore nelle guerre commerciali, la Cina pronta alla cooperazione"

(Teleborsa) - Le: la Cina non crea problemi, ma non ha paura di affrontarli". È quanto dichiarato daldurante l'incontro con il, svoltosi presso la Grande Sala del Popolo a Pechino.Xi ha ribaditoper affrontare le sfide globali attraverso "l'unità e la cooperazione". Come riportato dal network statale CCTV, il leader cinese ha sottolineato, sostenere "le regole del commercio internazionale" e promuovere "equità e giustizia a livello globale".