Mattarella (AD Invitalia): “Esperienza PNRR diventi modello strutturale di crescita e coesione per Paese”

(Teleborsa) - "Complessivamente, nelle diverse modalità,ha supportato le amministrazioni per l’attuazione di circa il 25% delle risorse del Piano su tutte le Missioni in cui è articolato il PNRR". Lo ha detto l, nel corso dell'audizione che si è tenuta oggi presso lanell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto n. 19 del 2026, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e in materia di politiche di coesione."I principali programmi supportati o gestiti dall’Agenzia - ha riferito Mattarella - hanno riguardato:ilnella programmazione e attuazione degli investimenti finanziati dal Piano. In particolare, è stata supportata la realizzazione di un ecosistema digitale di sportelli unici per la PA che hanno consentito a circa 1.900 comuni di migliorare i servizi per cittadini ed imprese contribuendo alla modernizzazione dei servizi pubblici; Laper sostenere le imprese del sistema produttivo nazionale nell’innovazione, il trasferimento tecnologico e l’aumento di competitività con circa 7,6 miliardi di euro di fondi supportati attraverso 25 sportelli o bandi. Tali interventi hanno contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi del Piano: al 31 dicembre, tutti gli obiettivi previsti risultano raggiunti; L, per i quali Invitalia ha sviluppato un modello di supporto tecnico-operativo che ha consentito il rapido avvio di un elevato numero di interventi, affiancando le amministrazioni nazionali e territoriali titolari degli interventi per l’accelerazione della realizzazione dell’intero procedimento di affidamento e realizzazione delle opere pubbliche."L’esperienza del PNRR ha dimostrato che il vero fattore abilitante degli investimenti pubblici non è soltanto la disponibilità delle risorse, ma le continuerà a mettere il proprio know-how a servizio delle istituzioni affinché l’esperienza straordinaria del PNRR diventi un modello ordinario e strutturale di crescita e coesione per il Paese. La sfida ora è, infatti,, preservando l’approccio performance-based ma integrandolo con una forte capacità programmatoria e con strategie di gestione e manutenzione di lungo periodo", sottolinea Mattarella.