Mattarella (AD Invitalia): “Esperienza PNRR diventi modello strutturale di crescita e coesione per Paese”

(Teleborsa) - "Complessivamente, nelle diverse modalità, Invitalia
ha supportato le amministrazioni per l’attuazione di circa il 25% delle risorse del Piano su tutte le Missioni in cui è articolato il PNRR". Lo ha detto l'Amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella
, nel corso dell'audizione che si è tenuta oggi presso la Commissione Bilancio della Camera,
nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto n. 19 del 2026, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e in materia di politiche di coesione.
"I principali programmi supportati o gestiti dall’Agenzia - ha riferito Mattarella - hanno riguardato:il supporto alla pubblica amministrazione
nella programmazione e attuazione degli investimenti finanziati dal Piano. In particolare, è stata supportata la realizzazione di un ecosistema digitale di sportelli unici per la PA che hanno consentito a circa 1.900 comuni di migliorare i servizi per cittadini ed imprese contribuendo alla modernizzazione dei servizi pubblici; La gestione di incentivi
per sostenere le imprese del sistema produttivo nazionale nell’innovazione, il trasferimento tecnologico e l’aumento di competitività con circa 7,6 miliardi di euro di fondi supportati attraverso 25 sportelli o bandi. Tali interventi hanno contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi del Piano: al 31 dicembre, tutti gli obiettivi previsti risultano raggiunti; L’accelerazione degli investimenti pubblici
, per i quali Invitalia ha sviluppato un modello di supporto tecnico-operativo che ha consentito il rapido avvio di un elevato numero di interventi, affiancando le amministrazioni nazionali e territoriali titolari degli interventi per l’accelerazione della realizzazione dell’intero procedimento di affidamento e realizzazione delle opere pubbliche.
"L’esperienza del PNRR ha dimostrato che il vero fattore abilitante degli investimenti pubblici non è soltanto la disponibilità delle risorse, ma la presenza di strutture operative competenti e integrate
. Invitalia ha progressivamente assunto questo ruolo
e continuerà a mettere il proprio know-how a servizio delle istituzioni affinché l’esperienza straordinaria del PNRR diventi un modello ordinario e strutturale di crescita e coesione per il Paese. La sfida ora è, infatti, consolidare i risultati conseguiti e replicarli nei futuri cicli di programmazione
, preservando l’approccio performance-based ma integrandolo con una forte capacità programmatoria e con strategie di gestione e manutenzione di lungo periodo", sottolinea Mattarella.