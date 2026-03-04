Settore marittimo, Commissione vara strategie industriali marittime e portuali UE

(Teleborsa) - I porti sono laagevolano circa il 74 % del commercio estero, trattando ogni anno oltre 3,4 miliardi di tonnellate di merci e quasi 395 milioni di passeggeri:Le strategie si concentrano sui porti, il trasporto marittimo e la costruzione navale.Si punta, in particolare,e i finanziamenti pubblici per promuovere gli investimenti privati nell'innovazione e nella digitalizzazione della costruzione navale dell'UE, nonché il rinnovo e la decarbonizzazione della flotta marittima, anche attraverso l'inclusione di criteri mirati diversi dal prezzo nella prossima revisione delle direttive sugli appalti pubblici.er i cantieri navali e i fabbricanti di attrezzature dell'UE, rafforzata dal rafforzamento dei finanziamenti all'esportazione e da politiche commerciali mirate, compreso un possibile strumento settoriale specifico per il settore. Inoltre, riflette pienamente la natura a duplice uso del settore integrando una forte dimensione militare, con azioni specifiche tra cui l'aumento delle capacità di produzione industriale navale e lo sviluppo di un meccanismo di sostegno alla costruzione di traghetti a duplice uso.Infine,"Le industrie manifatturiere e marittime europee sono fondamentali per la nostra sovranità. Sono fattori chiave della nostra autonomia strategica, sicurezza e resilienza. La nostra strategia non solo aumenterà le capacità di produzione in Europa, ma sosterrà anche la leadership "Made in EU" per specifici segmenti di navi, tecnologie e innovazione. Le strategie marittime industriali riflettono il nostro nuovo metodo, basato su un dialogo strategico e sulla realizzazione di un approccio basato su un piano aziendale che copra tutti i pilastri strategici della catena del valore: dalla decarbonizzazione alle sfide della digitalizzazione, dall'aumento della domanda alla garanzia di condizioni di parità e all'integrazione delle specificità dei prodotti a duplice uso, con misure di semplificazione e nuovi finanziamenti dedicati", diceVicepresidente esecutivo per la Prosperità e la strategia industrialePeVicepresidente esecutivo per la Coesione e le riforme "I porti, la produzione marittima e il trasporto marittimo sono essenziali per la competitività, la sicurezza e la coesione dell'Unione europea, in particolare in un contesto geopolitico sempre più instabile. L'ecosistema marittimo collega i territori e le economie regionali dell'Europa con i nostri partner globali, offrendo opportunità ai cittadini e alle imprese in tutta l'Unione. Le strategie marittime e portuali industriali forniscono un approccio integrato e globale che si basa sui punti di forza di queste industrie e della loro forza lavoro. Mirano a modernizzare, sostenere e, se necessario, proteggere il settore, mobilitando nel contempo investimenti pubblici e privati nelle persone, nelle infrastrutture e nell'autonomia e sicurezza delle infrastrutture e delle operazioni marittime dell'UE"