Swarmer, debutto con il botto al Nasdaq
(Teleborsa) - Swarmer, società di software per droni con sede a Austin, Texas, martedì 17 marzo 2026 ha fatto un debutto spettacolare al Nasdaq balzando a circa metà seduta 24,17 dollari, con un progresso del 383% rispetto al prezzo IPO di 5 dollari per azione.
Si tratta di uno dei debutti più forti negli ultimi mesi, in un contesto di sempre maggiore interesse da parte degli investitori per le società tecnologiche, in particolare nei settori legati alla modernizzazione della difesa e ai sistemi autonomi.
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