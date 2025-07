Metriks AI acquisisce la maggioranza di Fanizza Group

Metriks AI

(Teleborsa) -, specializzata nello sviluppo di soluzioni B2B innovative basate sui dati e potenziate dall’intelligenza artificiale, secondo un paradigma “Service as a Software”, annuncia l’acquisizione della maggioranza (60% del capitale sociale) di Fanizza Group, realtà attiva nel supportare imprese e professionisti nel loro percorso di evoluzione digitale attraverso prodotti e servizi tecnologici, sia in ambito hardware che software., ha commentato: “Annunciamo con orgoglio l’acquisizione di Fanizza, un, in totale coerenza rispetto a quanto annunciato poco più di un mese fa in occasione dello sbarco sul mercato Euronext Growth Milan. Vogliamo consolidare il nostro posizionamento attraverso l’integrazione di competenze complementari e l’ampliamento della nostra offerta tecnologica: l’ingresso di Fanizza nel Gruppo va proprio in questa direzione, rafforzando la nostra proposta nel mondo ERP per le piccole e medie imprese nazionali e generando importanti opportunità di cross-selling.L’operazione, spiega una nota, rappresenta anche un ulteriore passo avanti nella costruzione del nostro modello Humantech, che unisce l’innovazione tecnologica alla prossimità consulenziale. Crediamo fortemente che per supportare davvero le PMI sia fondamentale essere presenti sul territorio non solo con soluzioni digitali evolute, ma anche con persone in grado di affiancare concretamente le imprese nei loro percorsi di crescita.Attiva dal 1953, con oltre 70 anni di storia, Fanizza rappresenta un punto di riferimento nel panorama tecnologico italiano. Con sede a Pontassieve (Firenze), l’azienda ci consente di rafforzare ulteriormente la nostra presenza territoriale in un’area strategica come la Toscana, caratterizzata da un tessuto imprenditoriale dinamico e in continua evoluzione.Con l’ingresso di Fanizza, il numero di aziende a portafoglio raggiunge circa 1.500 su tutto il territorio nazionale, a conferma del nostro impegno nel costruire un ecosistema integrato, data-driven e pensato per accompagnare la crescita delle PMI italiane”.