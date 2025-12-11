Eni, Cda delibera emissione di obbligazioni ibride fino a 1 miliardo di euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione Eni
, riunitosi oggi sotto la presidenza di Giuseppe Zafarana, ha deliberato la possibile emissione
di uno o più prestiti obbligazionari subordinati ibridi
, da collocare presso investitori istituzionali, per un ammontare complessivo non superiore a 1 miliardo di euro
, da emettersi in una o più tranches entro il 30 giugno 2027.
I prestiti obbligazionari
, se emessi, perseguiranno l’obiettivo di mantenere una struttura finanziaria equilibrata e verranno utilizzati per i fabbisogni generali
di Eni. I prestiti sono destinati ad essere quotati presso uno o più mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.