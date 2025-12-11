Eni, Cda delibera emissione di obbligazioni ibride fino a 1 miliardo di euro

Eni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi oggi sotto la presidenza di Giuseppe Zafarana, ha deliberato la possibiledi uno o più, da collocare presso investitori istituzionali, per un ammontare complessivo non superiore a, da emettersi in una o più tranches entro il 30 giugno 2027., se emessi, perseguiranno l’obiettivo di mantenere una struttura finanziaria equilibrata e verranno utilizzati per idi Eni. I prestiti sono destinati ad essere quotati presso uno o più mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.