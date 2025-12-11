Milano 12:33
43.564 +0,23%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 12:33
9.673 +0,18%
Francoforte 12:33
24.142 +0,05%

Eni, Cda delibera emissione di obbligazioni ibride fino a 1 miliardo di euro

Finanza
Eni, Cda delibera emissione di obbligazioni ibride fino a 1 miliardo di euro
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione Eni, riunitosi oggi sotto la presidenza di Giuseppe Zafarana, ha deliberato la possibile emissione di uno o più prestiti obbligazionari subordinati ibridi, da collocare presso investitori istituzionali, per un ammontare complessivo non superiore a 1 miliardo di euro, da emettersi in una o più tranches entro il 30 giugno 2027.

I prestiti obbligazionari, se emessi, perseguiranno l’obiettivo di mantenere una struttura finanziaria equilibrata e verranno utilizzati per i fabbisogni generali di Eni. I prestiti sono destinati ad essere quotati presso uno o più mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
Condividi
```