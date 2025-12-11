Coldiretti rilancia a Bruxelles: “Difendere agricoltori, qualità e economia reale”

(Teleborsa) - All’assemblea di, ili annuncia una grande mobilitazione: ilper chiedere un cambio di rotta nelle politiche europee. ", che guardi ai bisogni dei settori produttivi", afferma, sottolineando la necessità di tornare a valorizzare l’economia reale, "quella che ci ha fatto diventare un punto di riferimento a livello globale".Il presidenteper la riduzione delle risorse destinate alla produzione agricola, in particolare il taglio previsto alla Politica Agricola Comune: "". Una scelta che, secondo Prandini, va nella direzione opposta rispetto a quanto fanno altri Paesi nel mondo, che invece rafforzano gli investimenti sull’agroalimentare. "Il cibo è un bene centrale per la sicurezza dei cittadini e questo vogliamo ribadirlo con forza", sottolinea.Tra i punti chiave della piattaforma Coldiretti c’è il: le stesse regole imposte alle imprese agricole italiane ed europee devono valere anche per i prodotti importati. Una condizione indispensabile, afferma Prandini, per evitare distorsioni competitive e per difendere la qualità del Made in Italy, anche in vista del confronto sul Mercosur.Da qui anche la battaglia contro l’Italian Soundingdelle esportazioni agroalimentari reali: "Più togliamo valore all’Italian Sounding, più cresce l’agroalimentare di eccellenza".Prandini interviene anche sul tema dei controlli doganali,: una percentuale considerata insufficiente per tutelare la filiera. La proposta di Coldiretti — sostenuta dal governo italiano — è quella di, con la possibilità di individuare Roma come sede centrale. "Significherebbe valorizzare il lavoro delle nostre forze dell’ordine e delle agenzie, ma soprattutto garantire certezze agli agricoltori".L’assemblea si svolge anche, un risultato che per Prandini rappresenta "una grande vittoria del Paese", perché strettamente legato ai prodotti e al lavoro degli agricoltori. Un patrimonio culturale che deve tradursi in nuova crescita economica, maggiore presenza sui mercati internazionali e più cultura del cibo italiano nel mondo."Continueremo la nostra battaglia — conclude Prandini —e garantire un futuro certo agli agricoltori e all’intera filiera".