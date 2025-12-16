Export, Zoppas (ICE): "Verso positiva conclusione del 2025. Bene USA e farmaceutica"

(Teleborsa) - "I numeridel Made in Italy iniziano a fare intravedere un. E' il commento di, Presidente ICE, sui dati di ottobre dell'export, pubblicati questa mattina dall'Istat, segnalando che la crescita mensile "contribuisce, nonostante tutte le difficoltà non da ultimo i dazi, a portare l’export annuale con una"."Ad oggi, la buona performance rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, determinata da undel +4,1% e da un UE del +0,5% - prosegue Zoppas - deve il merito ad alcuni fattori trainanti. Nel mese(+18,5%) e, esclusi macchine e impianti (+13,7%), oltre che all’(+2,5%) che esprime insieme ai farmaceutici una ponderata importante".Il Presidente dell'ICE ricorda chee altri prodotti non classificati altrove (n.c.a) (-16,1%)(-7,3%), questi ultimi anche per una condizione ormai strutturale legata alleed alla conseguente concorrenza orientale".Sulla base di destinazione, a ottobre 2025 rispetto a ottobre 2024 Svizzera (+34,9%), Stati Uniti (+9,7%), paesi OPEC (+15,8%) costituisco le locomotive, mentre il freno riguarda Turchia (-34,8%), Regno Unito (-10,8%) e Paesi Bassi (-12,5%). "Si evidenzia che. Tuttavia, pare che le negoziazioni non abbiano ancora trasferito la maggiore onerosità fiscale sui prezzi. Va usata prudenza ed attendismo per poter giudicare", conclude Zoppas.