Case green, UE accelera: nuove opportunità per Renovalo nel settore dell'efficienza energetica

Renovalo

(Teleborsa) - Nel quadro del Green Deal e in vista dell'attuazione della direttiva europea sulle case green - che impone obiettivi stringenti di efficientamento energetico per il patrimonio immobiliare - laLa valutazione sul Piano nazionale energia e clima (Pniec) evidenzia come il nostro Paese sia, con richieste specifiche su maggiore chiarezza sugli incentivi e un'accelerazione degli interventi. Lo, con attese di maggiore stabilità normativa e possibile attivazione di nuovi strumenti di supporto. In questo contesto, realtà comepotrebbero beneficiare di un mercato in espansione, spinto dalla crescente attenzione istituzionale e dalla necessità di interventi su larga scala.Renovalo (target price consensus: 4,92 euro) si distingue per il suo, che unisce efficienza energetica, recupero edilizio e sostenibilità ambientale, contribuendo a rendere concreti gli ambiziosi obiettivi della rigenerazione urbana.