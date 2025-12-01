Milano 9:58
43.080 -0,64%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 9:58
9.712 -0,08%
23.673 -0,69%

CVC Capital, accordo da 1,3 miliardi di dollari per sostenere l'azienda energetica britannica Low Carbon

Energia, Finanza
CVC Capital, accordo da 1,3 miliardi di dollari per sostenere l'azienda energetica britannica Low Carbon
(Teleborsa) - Lo sviluppatore britannico di energia verde Low Carbon ha raccolto 1,1 miliardi di sterline (1,3 miliardi di dollari) in un accordo che porterà CVC Capital Partners a diventare l'azionista di maggioranza dell'azienda.

L'investimento, che CVC sta realizzando tramite la sua divisione infrastrutture CVC DIF, aiuterà Low Carbon a espandere la sua attività nel settore dell'elettricità rinnovabile nel Regno Unito e in Europa, mentre la regione cerca di ridurre la dipendenza dal gas naturale affidandosi maggiormente ad alternative più pulite. Anche la Massachusetts Mutual Life Insurance Company, azionista esistente di Low Carbon, ha contribuito con fondi.

Il finanziamento di CVC e Mass Mutual consentirà a Low Carbon di accelerare lo sviluppo di parchi solari, parchi eolici onshore e sistemi di accumulo a batterie nei prossimi anni, in particolare in mercati chiave come Regno Unito, Germania e Polonia.

L'accordo si sta svolgendo in un contesto di sempre crescente domanda di energia per alimentare i data center di intelligenza artificiale e di un aumento generalizzato dell'elettrificazione.

(Foto: Johanna Montoya on Unsplash)
Condividi
```