CVC Capital, accordo da 1,3 miliardi di dollari per sostenere l'azienda energetica britannica Low Carbon

CVC Capital Partners

(Teleborsa) - Lo sviluppatore britannico di energia verdeha raccolto(1,3 miliardi di dollari) in un accordo che porteràa diventare l'dell'azienda.L'investimento, che CVC sta realizzando tramite la sua divisione infrastrutture CVC DIF, aiuterà Low Carbon a, mentre la regione cerca di ridurre la dipendenza dal gas naturale affidandosi maggiormente ad alternative più pulite. Anche la, azionista esistente di Low Carbon, ha contribuito con fondi.Il finanziamento di CVC e Mass Mutual consentirà a Low Carbon di accelerare lo sviluppo dinei prossimi anni, in particolare in mercati chiave comeL'accordo si sta svolgendo in un contesto di sempre crescente domanda di energia per alimentare i data center di intelligenza artificiale e di un aumento generalizzato dell'elettrificazione.