CVC Capital, accordo da 1,3 miliardi di dollari per sostenere l'azienda energetica britannica Low Carbon

(Teleborsa) - Lo sviluppatore britannico di energia verde Low Carbon
ha raccolto 1,1 miliardi di sterline
(1,3 miliardi di dollari) in un accordo che porterà CVC Capital Partners
a diventare l'azionista di maggioranza
dell'azienda.
L'investimento, che CVC sta realizzando tramite la sua divisione infrastrutture CVC DIF, aiuterà Low Carbon a espandere la sua attività nel settore dell'elettricità rinnovabile nel Regno Unito e in Europa
, mentre la regione cerca di ridurre la dipendenza dal gas naturale affidandosi maggiormente ad alternative più pulite. Anche la Massachusetts Mutual Life Insurance Company
, azionista esistente di Low Carbon, ha contribuito con fondi.
Il finanziamento di CVC e Mass Mutual consentirà a Low Carbon di accelerare lo sviluppo di parchi solari, parchi eolici onshore e sistemi di accumulo a batterie
nei prossimi anni, in particolare in mercati chiave come Regno Unito, Germania e Polonia
.
L'accordo si sta svolgendo in un contesto di sempre crescente domanda di energia per alimentare i data center di intelligenza artificiale e di un aumento generalizzato dell'elettrificazione.(Foto: Johanna Montoya on Unsplash)