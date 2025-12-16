Quintet, Thomas Heinzl (CFO Vontobel) nominato nuovo CEO

(Teleborsa) - Il board di Quintet Private Bank
, banca e gestore patrimoniale con sede in Lussemburgo, ha nominato Thomas Heinzl
come nuovo CEO
del Gruppo, succedendo a Chris Allen.
Heinzl, 55 anni, è attualmente Chief Financial Officer, Chief Risk Officer e membro del Comitato Esecutivo di Vontobel
in Svizzera. È entrato in Vontobel nel 2020 dopo aver ricoperto il ruolo di Chief Operating Officer di UBS Asset Management e COO di UBS Europa, Medio Oriente e Africa. Heinzl ha precedentemente lavorato per 12 anni presso McKinsey a Zurigo, San Francisco e altre sedi.
Heinzl assumerà la carica di CEO del Gruppo nel secondo trimestre del 2026
. Succederà a Chris Allen, alla guida di Quintet dal 2022, e lascerà la banca a fine marzo 2026 per intraprendere un nuovo capitolo del suo percorso professionale.Vontobel
ha annunciato che una successione al ruolo di CFO sarà annunciata a tempo debito
. Intanto, le seguenti nomine ad interim sono state effettuate con effetto immediato: Jan Marxfeld, Head of Finance & Tax, assumerà la responsabilità della funzione Finanza, in aggiunta al suo attuale ruolo; Esther Brugger, Head of Market and Credit Risk, assumerà la responsabilità della funzione Rischio, oltre alle sue attuali responsabilità.(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)