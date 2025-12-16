Milano 9:51
Quintet, Thomas Heinzl (CFO Vontobel) nominato nuovo CEO

Banche, Finanza
(Teleborsa) - Il board di Quintet Private Bank, banca e gestore patrimoniale con sede in Lussemburgo, ha nominato Thomas Heinzl come nuovo CEO del Gruppo, succedendo a Chris Allen.

Heinzl, 55 anni, è attualmente Chief Financial Officer, Chief Risk Officer e membro del Comitato Esecutivo di Vontobel in Svizzera. È entrato in Vontobel nel 2020 dopo aver ricoperto il ruolo di Chief Operating Officer di UBS Asset Management e COO di UBS Europa, Medio Oriente e Africa. Heinzl ha precedentemente lavorato per 12 anni presso McKinsey a Zurigo, San Francisco e altre sedi.

Heinzl assumerà la carica di CEO del Gruppo nel secondo trimestre del 2026. Succederà a Chris Allen, alla guida di Quintet dal 2022, e lascerà la banca a fine marzo 2026 per intraprendere un nuovo capitolo del suo percorso professionale.

Vontobel ha annunciato che una successione al ruolo di CFO sarà annunciata a tempo debito. Intanto, le seguenti nomine ad interim sono state effettuate con effetto immediato: Jan Marxfeld, Head of Finance & Tax, assumerà la responsabilità della funzione Finanza, in aggiunta al suo attuale ruolo; Esther Brugger, Head of Market and Credit Risk, assumerà la responsabilità della funzione Rischio, oltre alle sue attuali responsabilità.

(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)
