N26, Mike Dargan nuovo Ceo

(Teleborsa) -ha annunciato nella giornata di ieri che il Supervisory Board ha nominato, attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di UBS Group, come nuovodi N26 Bank SE e N26 SE, con effetto da Aprile 2026. La sua nomina è soggetta all'approvazione normativa da parte della BaFin. Dargan succederà al co-fondatoree a"Dargan è undi grande esperienza, con oltre 25 anni di leadership nei settori dei servizi finanziari, della tecnologia e della trasformazione. Spinto da un profondo impegno verso la customer orientation, ha plasmato la tecnologia per migliorare in modo significativo l'esperienza dei clienti. In qualità di Group Chief Operations and Technology Officer presso UBS, ha guidato importanti iniziative di digitalizzazione a livello globale a vantaggio della clientela", si legge in una nota di N26.Prima di entrare in UBS nel 2016, Mike Dargan ha ricoperto il ruolo di Chief Information Officer for Corporate and Institutional Banking presso la Standard Chartered Bank di Singapore e quello di Managing Director e Head of Corporate Strategy presso Merrill Lynch in Asia ed Europa. Ha iniziato la sua carriera presso Oliver Wyman, dove è arrivato a ricoprire il ruolo di responsabile della divisione Corporate e Institutional Banking per l’Asia-Pacifico.