Volvo Cars, S&P peggiora outlook a "negativo" con dazi e problemi da proprietà cinese

(Teleborsa) - S&P Global Ratings hasu Volvo Cars, casa automobilistica svedese di proprietà del gruppo cinese Geely, a "" da "stabile". Allo stesso tempo, ha confermato il rating "BB+".L'agenzia di rating afferma che i dazi sulle importazioni statunitensi, una potenziale revisione dei crediti d'imposta per i veicoli elettrici (EV), il divieto di vendita di auto a partire dal 2027 per le case automobilistiche controllate dalla Cina e l'accresciuta concorrenza in Cinadi Volvo Cars per ilDi conseguenza, S&P prevede chedi Volvo Cars, dopo gli investimenti, subirannonel 2025-2026, in parte attenuate da un sostanziale programma di riduzione dei costi che dovrebbe avere un impatto sull'EBIT del gruppo a partire dal 2026.Le prospettive negative indicano che Volvo Cars dovrà affrontare, minacciando la sua ripresa verso un percorso di crescita sostenibile. In questo contesto, l'attuazione fluida del programma di riduzione dei costi potrebbe non essere sufficiente, soprattutto se il divieto di vendita negli Stati Uniti del 2027 non verrà revocato.