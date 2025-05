Novo Nordisk, S&P alza rating ad "AA" con outlook stabile

Novo Nordisk

(Teleborsa) - S&P Global Ratings hasu, colosso danese della farmaceutica, ad "" da "AA-", con outlook "stabile".L'agenzia di rating prevede che la società farmaceutica danese manterrà un, pari o significativamente superiore al 10% annuo nei prossimi due o tre anni, grazie a un solido portafoglio di farmaci brevettati e alla crescente popolazione di pazienti nelle sue principali aree terapeutiche di obesità e diabete.Le prospettive di crescita a medio-lungo termine sono sostenute dalla solida crescita sottostante dei suoi farmaci nelle principali aree terapeutiche di diabete e obesità; dai risultati positivi dellaCagriSema; e dal probabile, semaglutide 25 milligrammi (mg). Dovrebbero contribuire a compensare le maggiori pressioni sui prezzi a breve termine, in particolare negli Stati Uniti, nonché le imminenti perdite di brevetti di prodotti chiave esistenti all'inizio del 2030.S&P prevede che l'aziendaa un rapporto debito/EBITDA prossimo a 0x entro il 2027, con un buon slancio di crescita e una riduzione della spesa discrezionale, in particolare dei riacquisti di azioni proprie, con conseguenti flussi di cassa discrezionali positivi a fronte di crescenti investimenti di capitale legati alle spese in conto capitale (capex).L'outlook stabile riflette la previsione che Novo Nordisk, con un rapporto debito/EBITDA rettificato in particolare che tenderà a 0x. Ciò è dovuto al solido e redditizio slancio di crescita previsto nelle principali aree terapeutiche del diabete e dell'obesità, combinato con una politica finanziaria prudente. Questi fattori dovrebbero tradursi in flussi di cassa discrezionali positivi in ??un periodo di investimenti di capitale straordinariamente elevati a supporto della crescita futura.