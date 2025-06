Anima SGR: incertezza internazionale suggerisce approccio neutrale sulle principali asset class

Anima SGR

(Teleborsa) - "Negli, sebbene le probabilità di recessione siano state riviste al ribasso, la crescita è in rallentamento, mentre inl’attività resta debole, penalizzata dai dazi americani. Il trend disinflazionistico prosegue su entrambe le sponde dell’Atlantico. In, il quadro dei prezzi rimane invariato e problematico, ma il drastico taglio delle tariffe reciproche con gli USA aumenta le previsioni di crescita del PIL. In questo scenario, adottiamo una view neutrale sui titoli di Stato dei mercati sviluppati e un approccio più cauto sull’azionario". È il quadro delineato danel commento mensileNell'analisi del contesto economico, azienda del settore del risparmio gestito, sotto linea che la "forte, dove la visibilità sucosa accadrà in futuro scarseggia, diventa essenziale concedersi il beneficio del dubbio", suggerendo l'immagine del, "che si ferma a riflettere prima di agire". Per questo Anima SGR fa sapere che adotterà "unsulle principali asset class, evitando di adottare posizioni rigide che riflettano convinzioni forti"."Nonostante il rimbalzo deglie un momentaneo miglioramento del, lo scenario complessivo rimane fragile – prosegue l'analisi –. Ile le, seppur attenuate, non sono state archiviate. In questo contesto, ogni segnale – sia esso positivo o negativo - può fare la differenza, tra spiragli di ripresa e nuovi rischi all’orizzonte".