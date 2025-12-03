Milano 14:29
Istat: meno arrivi ma presenze turistiche in crescita in terzo trimestre

(Teleborsa) - Il terzo trimestre dell'anno, turisticamente il più importante dell’anno, registra un incremento delle presenze negli esercizi ricettivi italiani pari a +2,5% rispetto al medesimo periodo del 2024, mentre gli arrivi sono in leggero calo (-0,9%).

Lo rende noto l'Istat spiegando che tra luglio e settembre le presenze dei turisti stranieri in Italia aumentano del 5,0% rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre quelle dei clienti residenti sono sostanzialmente stabili (-0,3%).

I turisti stranieri risultano maggiori di quelli residenti in Italia (53,4% delle presenze totali).

Luglio è il mese con più turisti stranieri nel trimestre: 42,7 milioni di presenze, pari a +5,6% rispetto al 2024. Gli italiani invece continuano a preferire le vacanze in agosto, ma sono in crescita a luglio e settembre.

Nel mese di agosto, arrivi e presenze hanno dinamiche opposte: -1,2% gli arrivi e +1,2% le presenze rispetto al 2024. In particolare cresce la componente estera della clientela (+1,6% per gli arrivi e +3,9% per le presenze), mentre quella residente diminuisce (-3,9% gli arrivi e -1% le presenze).

L'Istat rileva che il bilancio della stagione estiva 2025 (giugno- settembre) "è complessivamente positivo e in crescita rispetto all’anno precedente sia in termini di arrivi (+0,2%) che di presenze (+4%)".
