Istat: meno arrivi ma presenze turistiche in crescita in terzo trimestre

(Teleborsa) - Il terzo trimestre dell'anno, turisticamente il più importante dell’anno, registra un incremento delle presenze negli esercizi ricettivi italiani pari a +2,5% rispetto al medesimo periodo del 2024, mentre gli arrivi sono in leggero calo (
-0,9%).
Lo rende noto l'Istat spiegando che tra luglio e settembre le presenze dei turisti stranieri in Italia aumentano del 5,0
% rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre quelle dei clienti residenti sono sostanzialmente stabili (-0,3%).I turisti stranieri
risultano maggiori di quelli residenti in Italia (53,4% delle presenze totali).Luglio è il mese
con più turisti stranieri nel trimestre: 42,7 milioni di presenze, pari a +5,6% rispetto al 2024. Gli italiani invece continuano a preferire le vacanze in agosto, ma sono in crescita a luglio e settembre.Nel mese di agosto,
arrivi e presenze hanno dinamiche opposte: -1,2% gli arrivi e +1,2% le presenze rispetto al 2024. In particolare cresce la componente estera della clientela (+1,6% per gli arrivi e +3,9% per le presenze), mentre quella residente diminuisce (-3,9% gli arrivi e -1% le presenze).
L'Istat rileva che il bilancio della stagione estiva 2025 (giugno- settembre) "è complessivamente positivo e in crescita rispetto all’anno precedente sia in termini di arrivi (+0,2%) che di presenze (+4%)".