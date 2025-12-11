Lavoro, Confesercenti: tendenza al miglioramento. Ma persiste disallineamento domanda-offerta

(Teleborsa) - La tendenza al miglioramento dell’andamento del mercato del lavoro - confermata dai dati diffusi da Istat nel terzo trimestre, con una domanda di lavoro, in particolare, che non mostra segni di rallentamento e continua a crescere a ritmi superiori rispetto al PIL. Tuttavia, questa sostenuta domanda comincia a confrontarsi con una minore disponibilità di manodopera inutilizzata, un fatto confermato dalla costante discesa del tasso di disoccupazione, che negli ultimi mesi si è stabilizzato intorno al 6%. Cosìin una nota.I dati - si legge -he si traduce in una variazione del 2% su base annua. D’altro canto, ad una domanda crescente di lavoro si contrappone la rilevazione di una mancanza di manodopera disponibile che non sia già occupata: rispetto a questo, si evidenzia una forte differenza territoriale, con diverse aree del Paese in cui la “riserva” di lavoratori disponibili si è esaurita.Assistiamo dunque ad un disallineamentoA fronte di quasi 4 milioni di posizioni richieste nei prossimi anni - come abbiamo sottolineato recentemente - le nostre imprese faticano a trovare candidati con le competenze adeguate: non è un caso che le nostre federazioni dei pubblici esercizi e della ricettività denuncino da tempo una cronica mancanza di personale ed il rischio conclamato di una spirale negativa del mondo del lavoro. In settori ad alta intensità di relazione – come commercio, ristorazione e ospitalità – questo deficit rischia di diventare un limite strutturale e non solo un problema di organico, ed è un freno diretto alla competitività, un costo implicito che, in termini di minor valore aggiunto, si misura in decine di miliardi di euro. E la causa non è solo legata alla carenza di candidati dovuta all’inverno demografico, ma anche ad una profonda inadeguatezza formativa, con un sistema scolastico e di formazione professionale che fatica a dialogare con il mondo dell'impresa e ad intercettare i bisogni di un mercato rivoluzionato dalla doppia transizione digitale ed ecologica. Micce accese che rischiano,