CDP, prima riunione CdA a Bruxelles conferma ruolo sempre più internazionale

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di(CDP) si è riunito oggi, a due anni dall’inaugurazione dell’ufficio. È la, a sottolineare l’impegno di CDP come attore protagonista in Europa.La scelta è in linea con gli obiettivi del, che individua come prioritario ildell’Istituto presieduto da Giovanni Gorno Tempini e guidato dall’Amministratore Delegato Dario Scannapieco, quale facilitatore nell’accesso alle risorse europee per imprese e Pubbliche Amministrazioni.Nell’ultimo triennio il Gruppo ha attratto, attivandodi euro. Nello specifico, per stimolare l’economia e la competitività e grazie alla collaborazione con le Istituzioni europee, CDP hai italiane catalizzando fondi da programmi come(CEF), per imprimere una forte accelerazione allo sviluppo sostenibile e tecnologico del Paese.La presenza nella capitale belga consente inoltre a Cassa Depositi e Prestiti di: proprio in occasione della seduta del Consiglio a Bruxelles, i commissari UE ai Partenariati internazionali e ai Servizi Finanziari,, hanno incontrato il Presidente Gorno Tempini e l'Amministratore Delegato Scannapieco per unodel Governo italianola strategia europea per incentivare gli investimenti a livello globale, nonché sulle proposte di semplificazione del framework di finanza sostenibile e sulla strategia per accelerare l'unificazione dei mercati dei capitali in Europa.Allo stesso tempo, l’operatività della sede di Bruxelles consente di mantenere aperto e costante il dialogo attraverso forum ed associazioni che riuniscono i principali Istituti Nazionali di Promozione come il gruppo “5+1” e la European Long-Term Investors Association (ELTI), presieduta da Dario Scannapieco.