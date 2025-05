Alfasigma: da BPER e SACE finanziamento da 150 milioni di euro

(Teleborsa) -hanno perfezionato una, azienda farmaceutica leader a livello globale con sede in Italia e presente in oltre 100 Paesi nel mondo. Il finanziamento è assistito da Garanzia SACE, lo strumento di garanzia fornito da SACE per sostenere la crescita e l'espansione internazionale delle imprese italiane. Questo accordo strategico vuole sostenere il piano di sviluppo a lungo termine di Alfasigma, con particolare attenzione al rafforzamento della presenza internazionale. Le risorse saranno utilizzate per ampliare la rete commerciale internazionale dell'azienda e per accelerare gli investimenti in piattaforme tecnologiche innovative, rafforzando la posizione di Alfasigma come player chiave nel settore farmaceutico globale.Tra il 2021 e il 2024,ha quasi raddoppiato il proprio fatturato, passando da 1 miliardo di euro a 1,9 miliardi di euro, a testimonianza dei progressi strategici compiuti per diventare un player di settore innovativo e globale, con un focus sulla salute gastrointestinale (GI). Durante questo periodo, Alfasigma ha ridefinito ambizioni e percorso di crescita attraverso una precisa strategia di M&A, espandendosi nell’area dellemalattie rare e specialty care, e sviluppando ulteriormente il proprio portfolio di prodotti consumer health."Questa operazione – dichiara– conferma il ruolo di BPER come partner finanziario chiave per le aziende italiane impegnate nell'innovazione e nell'internazionalizzazione. Siamo orgogliosi di sostenere un'azienda eccellente come Alfasigma, la cui dedizione alla ricerca e allo sviluppo contribuisce concretamente al benessere delle persone e alla competitività globale del settore farmaceutico italiano".?"Siamo lieti di sostenere ancora una volta gli obiettivi di crescita di un'azienda importante e innovativa come Alfasigma, che investe in tecnologie avanzate e punta a espandere ulteriormente la propria presenza internazionale – ha dichiarato–. Questa operazione, in collaborazione con BPER, riflette la visione e l'impegno di SACE: essere al fianco delle aziende che investono in innovazione e promuovono l'espansione globale del Made in Italy"."Siamo orgogliosi dei progressi significativi che Alfasigma ha compiuto negli ultimi anni, raddoppiando praticamente il fatturato e proseguendo verso l'obiettivo di diventare unplayer di settore innovativo a livello globale – ha dichiarato–. Questo accordo di finanziamento con BPER Banca e SACE sarà determinante per accelerare ulteriormente la nostra strategia di crescita".