Erion: nel 2024 raccolte 268.350 tonnellate di rifiuti, il 6% in più rispetto al 2023

(Teleborsa) - Nel 2024,– il più importante Sistema multi-consortile di Responsabilità Estesa del Produttore – ha continuato a lavorare rafforzando il proprio impegno per facilitare lapromuovendo una gestione sempre più efficiente e responsabile dei, intensificando il dialogo istituzionale e le attività di sensibilizzazione rivolte ai cittadini. Parallelamente, grazie ai servizi esclusivi offerti a propri Produttori e agli oltre venti progetti di innovazione realizzati, i sei(Erion WEEE, Erion Professional, Erion Energy, Erion Packaging, Erion Care ed Erion Textiles) hanno indicato il percorso che i Sistemi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) dovranno seguire per essere protagonisti nell'affermazione dell'economia circolare in Italia e in Europa.Guardando ai, Erion ha gestito su tutto il territorio nazionale, un totale di, in crescita del 6% rispetto al 2023. Di questi: 237.728 tonnellate di(RAEE), 4.358, 5.719 tonnellate die 20.545 tonnellateUn impegno che ha permesso di evitare l’di 795.000 tonnellate di CO2eq (corrispondenti alle emissioni prodotte da un’auto che percorre circa 110 mila giri intorno all’equatore), con un risparmio di 332 milioni kWh di energia (pari al consumo medio di circa 123 mila famiglie italiane in un anno) e 1,4 milioni m3 di acqua (corrispondenti al consumo idrico medio di circa 9 mila famiglie italiane in un anno).Allo stesso tempo, i sei Consorzi hanno distribuito un valore economico pari a, in crescita del 7% rispetto all’anno precedente.Questo è il quadro che emerge daldel Sistema Erion che, rispetto all’anno precedente, ha avuto una(252.272 tonnellate nel 2023)."Questi numeri raccontano chi siamo e cosa facciamo: il 2024 è stato un anno positivo in cui Erion ha continuato a farsi portavoce delle istanze delle nostre filiere industriali presso le istituzioni, contribuendo al raggiungimento di traguardi significativi", ha affermato, Direttore Sviluppo Strategico e Relazioni Istituzionali di Erion. "Abbiamo raccolto più rifiuti rispetto al 2023, ma anche informato in modo ampio ed incisivo i cittadini con campagne di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei RAEE, dei Rifiuti di Batterie e dei mozziconi di sigaretta. Abbiamo organizzato talk ed eventi con e per i nostri stakeholder sui temi degli imballaggi e del tessile e, infine, abbiamo sostenuto e ottenuto l’approvazione di importanti modifiche legislative, come il, che semplifica la raccolta dei RAEE e introduce l’obbligo per tutti i Consorzi di finanziare campagne pubbliche di sensibilizzazione", ha aggiunto Bonato.