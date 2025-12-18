Acciaio, a novembre torna il segno meno dopo quattro mesi di crescita

(Teleborsa) - A novembre la produzione di acciaio mostra un rallentamento del 2,8% su base annua
, fermandosi a 1,8 milioni di tonnellate,
dopo la ripresa tendenziale rilevata da luglio a ottobre. Dall'inizio dell'anno le acciaierie nazionali hanno sfornato 19,3 milioni di tonnellate,
consolidando una crescita del 2,5% sullo stesso periodo del 2024.
Anche nell'ultimo mese si conferma il diverso andamento tra le due famiglie di laminati a caldo:
- Lunghi:
attestati a 1,1 milioni di tonnellate, hanno proseguito la crescita con un aumento del 7,2% su base annua - tasso in lieve attenuazione. Dall'inizio dell'anno hanno registrato un incremento del 4,7% raggiungendo 11,5 M.t. (livello prossimo al dato annuale del 2024, 11,6 M.t.).
- Piani
: pari a 709 milioni di tonnellate, sono diminuiti del 5,2% su novembre 2024, evidenziando un tasso in peggioramento. Nei primi undici mesi dell'anno hanno cumulato un miglioramento del 3,8% sul 2024, per un totale di 8,3 milioni di tonnellate.(Foto: © Yulia Grogoryeva/123RF)