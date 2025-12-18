Milano 16:22
44.299 +0,45%
Nasdaq 16:22
24.984 +1,37%
Dow Jones 16:22
48.150 +0,55%
Londra 16:22
9.804 +0,30%
Francoforte 16:22
24.085 +0,52%

Acciaio, a novembre torna il segno meno dopo quattro mesi di crescita

Su base annua produzione in calo del 2,8%, divario tra laminati: lunghi +7,2%, piani -5,2%

Economia
Acciaio, a novembre torna il segno meno dopo quattro mesi di crescita
(Teleborsa) - A novembre la produzione di acciaio mostra un rallentamento del 2,8% su base annua, fermandosi a 1,8 milioni di tonnellate, dopo la ripresa tendenziale rilevata da luglio a ottobre. Dall'inizio dell'anno le acciaierie nazionali hanno sfornato 19,3 milioni di tonnellate, consolidando una crescita del 2,5% sullo stesso periodo del 2024.

Anche nell'ultimo mese si conferma il diverso andamento tra le due famiglie di laminati a caldo:
- Lunghi: attestati a 1,1 milioni di tonnellate, hanno proseguito la crescita con un aumento del 7,2% su base annua - tasso in lieve attenuazione. Dall'inizio dell'anno hanno registrato un incremento del 4,7% raggiungendo 11,5 M.t. (livello prossimo al dato annuale del 2024, 11,6 M.t.).
- Piani: pari a 709 milioni di tonnellate, sono diminuiti del 5,2% su novembre 2024, evidenziando un tasso in peggioramento. Nei primi undici mesi dell'anno hanno cumulato un miglioramento del 3,8% sul 2024, per un totale di 8,3 milioni di tonnellate.

(Foto: © Yulia Grogoryeva/123RF)
Condividi
```