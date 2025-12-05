Aeroporto di Bologna: a novembre 775 mila passeggeri (+9,4%)

Aeroporto di Bologna

(Teleborsa) - Un altro mese di crescita per l'. A novembre, infatti, idel Marconi hanno, con unsullo stesso mese del 2024. Nel dettaglio, i passeggeri susono stati 598.670 () mentre i passeggeri susono stati 176.757 (). I movimenti sono stati 5.520 (+5,7%), mentre le merci trasportate per via aerea, sono state 3.683 tonnellate, con una riduzione dell’1,0%.Le destinazioni preferite di novembre 2025 sono state, nell’ordine: Catania, Tirana, Barcellona, Madrid, Parigi Charles de Gaulle, Istanbul, Palermo, Londra Heathrow, Bucarest Otopeni e Amsterdam. Il giorno più trafficato del mese è stato lunedì 3 novembre, con 34.565 passeggeri tra arrivi e partenze.Nel periodo gennaio-novembre isullo stesso periodo del 2024. Con questo risultato l’Aeroporto di Bologna ha quindi già superato il totale di 10 milioni di passeggeri annui. I movimenti dei primi 11 mesi del 2025 sono stati 73.153, in crescita del 3,0% sul periodo corrispondente del 2024. Le merci trasportate per via aerea nei primi 11 mesi del 2025 sono state 40.492 tonnellate, in calo (-3,3%) sul 2024.