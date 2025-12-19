Il mercato oleochimico europeo beneficia della transizione verso ingredienti naturali

Green Oleo

(Teleborsa) - Secondo un report di, i volumi del mercato globale degli oleochimici sono aumentati dae si stima che raggiunganodi tonnellate entro ilcon unIn questo contesto,rappresenta il, confermandosi un. La domanda è sostenuta dalla progressiva sostituzione dei derivati petrolchimici e da una crescente attenzione alla sostenibilità lungo l’intera catena del valore. I gliceridi e gli esteri del glicerolo rappresentano i prodotti più rilevanti del mercato con il 34% dei volumi globali nel 2024.Nel mercato italiano opera, società quotata sue tra iin Europa. L’azienda produce acidi grassi, glicerine e loro derivati destinati a diversi settori industriali, utilizzando come input produttivi i sottoprodotti della filiera alimentare locale, che vengono trasformati in materie prime di origine naturale, biodegradabili e rinnovabili.