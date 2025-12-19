Milano 14:39
44.628 +0,37%
Nasdaq 18-dic
25.019 0,00%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 14:39
9.844 +0,06%
Francoforte 14:39
24.230 +0,13%

Il mercato oleochimico europeo beneficia della transizione verso ingredienti naturali

Finanza
Il mercato oleochimico europeo beneficia della transizione verso ingredienti naturali
(Teleborsa) - Secondo un report di Towards Chemical and Materials, i volumi del mercato globale degli oleochimici sono aumentati da 17,7m di tonnellate nel 2024 a 18,5m nel 2025 (+4,5% YoY) e si stima che raggiungano 27,5m di tonnellate entro il 2034 con un CAGR 2025-2034 del 4,5%.

In questo contesto, l’Europa rappresenta il 25% del volume globale, confermandosi un mercato di primo piano. La domanda è sostenuta dalla progressiva sostituzione dei derivati petrolchimici e da una crescente attenzione alla sostenibilità lungo l’intera catena del valore. I gliceridi e gli esteri del glicerolo rappresentano i prodotti più rilevanti del mercato con il 34% dei volumi globali nel 2024.

Nel mercato italiano opera Green Oleo, società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali produttori oleochimici in Europa. L’azienda produce acidi grassi, glicerine e loro derivati destinati a diversi settori industriali, utilizzando come input produttivi i sottoprodotti della filiera alimentare locale, che vengono trasformati in materie prime di origine naturale, biodegradabili e rinnovabili.
Condividi
```