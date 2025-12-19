Il mercato oleochimico europeo beneficia della transizione verso ingredienti naturali

(Teleborsa) - Secondo un report di Towards Chemical and Materials
, i volumi del mercato globale degli oleochimici sono aumentati da 17,7m di tonnellate nel 2024
a 18,5m nel 2025 (+4,5% YoY)
e si stima che raggiungano 27,5m
di tonnellate entro il 2034
con un CAGR 2025-2034 del 4,5%
.
In questo contesto, l’Europa
rappresenta il 25% del volume globale
, confermandosi un mercato di primo piano
. La domanda è sostenuta dalla progressiva sostituzione dei derivati petrolchimici e da una crescente attenzione alla sostenibilità lungo l’intera catena del valore. I gliceridi e gli esteri del glicerolo rappresentano i prodotti più rilevanti del mercato con il 34% dei volumi globali nel 2024.
Nel mercato italiano opera Green Oleo
, società quotata su Euronext Growth Milan
e tra i principali produttori oleochimici
in Europa. L’azienda produce acidi grassi, glicerine e loro derivati destinati a diversi settori industriali, utilizzando come input produttivi i sottoprodotti della filiera alimentare locale, che vengono trasformati in materie prime di origine naturale, biodegradabili e rinnovabili.