Mare Group supera la soglia del 10% del capitale di ELES, diventa secondo maggiore azionista

Mare Engineering Group

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria attiva in Italia e all’Estero nell’innovazione attraverso tecnologie abilitanti, nel contesto dell’Offerta Pubblica sulle azioni ordinarie e a voto plurimo di Eles Semiconductor Equipment (“Eles”), annunciata il 10 giugno, comunicadi aver, raggiungendo una partecipazione pari a 1.781.000 azioni, corrispondente al 10,01% del capitale sociale e al 9,47% circa dei diritti di voto, diventando così il suo secondo maggiore azionista, a quanto risulta dal sito Internet di Eles.Le transazioni di mercato attualmente effettuate, ricorda la società in una nota, non sono soggette a riparto, che sarà invece applicato – in caso di adesioni superiori alla quantità oggetto dell’offerta – dopo l’apertura ufficiale dell’OPAS, indicativamente prevista tra settembre e ottobre 2025.Ilè fissato a 2,25 euro per azione., ha commentato: “Questo risultato, raggiunto a un solo giorno di distanza dal superamentodella soglia del 5%, rende ancora più concreto il progetto industriale strategico promosso da Mare Group. L’ingresso in Eles – chestiamo rafforzando in maniera trasparente sul mercato – è una scelta convinta, che supera le logiche meramente speculative di breveperiodo per realizzare un progetto industriale di ampio respiro.volto a creare lavoro e valore integrando alta ingegneria in settori attigui in cui l’indipendenza tecnologica è sempre più importante.Crediamo in un’Italia che investe su conoscenza e persone, capace di restituire centralità all’ingegneria come motore di sviluppo per ilfuturo”.