Appuntamenti macroeconomici del 27 febbraio 2026

(Teleborsa) - Venerdì 27/02/2026
00:50 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso 5,5%; preced. -0,1%)
00:50 Giappone
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,1%; preced. -0,9%)
07:30 Francia
: Consumi familiari, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,6%)
08:00 Germania
: Prezzi import, mensile (atteso 0,6%; preced. -0,1%)
08:45 Francia
: Occupazione, trimestrale (atteso -0,1%; preced. 0%)
08:45 Francia
: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,5%)
08:45 Francia
: Prezzi produzione, annuale (preced. -2%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,8%; preced. 0,3%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,3%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 2,3%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,4%)
09:55 Germania
: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
10:00 Italia
: Fatturato industria, mensile (preced. -0,1%)
11:00 Italia
: Bilancia commerciale extra UE (preced. 8,39 Mld Euro)
14:00 Germania
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2%; preced. 2,1%)
14:00 Germania
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,1%)
14:30 USA
: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,6%; preced. 3%)
14:30 USA
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)
15:45 USA
: PMI Chicago (atteso 52,2 punti; preced. 54 punti)
16:00 USA
: Spese costruzioni, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,5%)