Appuntamenti macroeconomici del 27 febbraio 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

(Teleborsa) -
Venerdì 27/02/2026
00:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 5,5%; preced. -0,1%)
00:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,1%; preced. -0,9%)
07:30 Francia: Consumi familiari, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,6%)
08:00 Germania: Prezzi import, mensile (atteso 0,6%; preced. -0,1%)
08:45 Francia: Occupazione, trimestrale (atteso -0,1%; preced. 0%)
08:45 Francia: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,5%)
08:45 Francia: Prezzi produzione, annuale (preced. -2%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,8%; preced. 0,3%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,3%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 2,3%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,4%)
09:55 Germania: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
10:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. -0,1%)
11:00 Italia: Bilancia commerciale extra UE (preced. 8,39 Mld Euro)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2%; preced. 2,1%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,1%)
14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,6%; preced. 3%)
14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)
15:45 USA: PMI Chicago (atteso 52,2 punti; preced. 54 punti)
16:00 USA: Spese costruzioni, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,5%)


