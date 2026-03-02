Italia, immatricolazioni in aumento del 14% a febbraio. Quota BEV all'8%

Stellantis

(Teleborsa) - A2026 insono statea fronte delle 137.965 iscrizioni registrate nello stesso mese dell'anno precedente, pari ad un. Lo comunica il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.sono stati 513.810 a fronte di 498.103 passaggi registrati a febbraio 2025, con un aumento del 3,15%.Il volume globale delle vendite mensili, pari a 671.144, ha interessato per il 23,44%e per il 76,56%Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione,fa notare che le autovetture avedono il mercato di febbraio in calo dell'11,9%, con quota di mercato del 20,3%; allo stesso modo, lecalano del 22,5% con quota del 6,7%. Nel primo bimestre 2026, le immatricolazioni di auto a benzina diminuiscono del 18,6% e quelle delle auto diesel registrano una flessione del 19,5%, rispettivamente con quote di mercato del 19,6% e del 7,1%.Le autovettureaumentano del 34% nel mese, con una quota del 52,1%, mentre nel cumulato crescono del 29,5%, con una quota del 52,2%. Le immatricolazioni di autovettureincrementano del 91,4% a febbraio e rappresentano il 16% del mercato del mese (a febbraio 2025 era del 9,5%); nel cumulato aumentano dell'86,3% e hanno una quota del 15,4% (in aumento di 6,3 punti percentuali rispetto al cumulato del 2025). Nel dettaglio, le autohanno una quota dell'8% nel mese e del 7,3% nel cumulato; le vendite crescono dell'81,3% a febbraio e del 61,3% nei primi due mesi dell'anno. Leaumentano del 102,7% a febbraio e del 116,7% nel cumulato. Esse rappresentano l'8% delle immatricolazioni del singolo mese e l'8,1% del totale da inizio anno.Infine, le autovetture arappresentano il 4,9% dell'immatricolato di febbraio, interamente composto da autovetture GPL (in calo del 43,9% nel mese). Nel cumulato, le immatricolate a gas diminuiscono del 38,9%. Nel primo bimestre del 2026, le alimentate a gas costituiscono il 5,6% del mercato.A febbraio 2026, il, inclusa Leapmotor, registra una quota di mercato del 34%, con volumi in crescita del 26,9% rispetto allo stesso mese del 2025. Nel cumulato da inizio anno, si registra invece una crescita del 19%, a fronte di una market share del 33,3%. Sono quattro i modelli del Gruppo Stellantis nella top ten di febbraio, con Fiat Panda stabile in testa alla classifica (12.592 unità), seguita, al secondo posto, da Jeep Avenger (5.868) e, al quarto, da Leapmotor T03 (4.778). Infine, in sesta posizione, troviamo Citroen C3 (3.131). Il mercato di, coi suoi marchi DR, EVO, ICH-X, Sportequipe e Tiger, è in calo dell'8,3% a febbraio 2026 rispetto a febbraio 2025, mentre nei primi due mesi dell'anno chiude in flessione del 4,4% rispetto a gennaio-febbraio 2025. Il Costruttore molisano costituisce l'1,3% del mercato nel mese e l'1,4% nel cumulato.Anche a febbraio, tuttavia, unè arrivato dal, fa notare: depurando il dato da questa componente, la variazione positiva si ridimensionerebbe al 9%. Il bilancio del primo bimestre è altrettanto incoraggiante: 299.373 immatricolazioni nei primi due mesi del 2026, con un progresso del 10,2% sulle 271.686 di gennaio-febbraio 2025 (ma solo +3,5% rispetto al 2024 e ancora -12,9% rispetto al 2019).