Auto, il 2026 inizia in retromarcia: immatricolazioni giù del 3,9%

(Teleborsa) - Dopo sei mesi positivi. In base agli ultimi dati pubblicati dall'ACEA, l'associaizone europea dei costruttori d'auto, si è registrato in UE una 799.625 unità nel mese di gennaio.In, che include anche l'EFTA (Associazione di libero scambio che comprende Svizzera, Islanda, Norvegia) ed il Regno Unito, le vendite registrano unIlha fatto segnare un, mentre laha registrato una più moderata crescita dell'1,1%. Laregistra un decremento del 6,6% in linea con la variazione registrata dalla(-6,6%).La suddivisione per categoria di veicoli vede un persistente(+24,2% in UE), che rimangono ancora numericamente contenute rispetto al totale delle auto immatricolate, una crescita consistente anche per le(+28,7%). Crescono moderatamente le(+6,2%), a scapito delle auto tradizionali a(-28,2%) e(-22,3%).Per quanto concerne i singoli marchi,ha registrato ancora unnel complesso dell'Unione Europea, con una. In particolare laha fatto segnare una variazione modesta (+0,5%) con uno share del 5,9%, mentreregistra una forte crescita del 31,3% con una quota di mercato in aumento al 3,6%.Il, comprese Audi e Porsche, registra une vede salire la suaFra gli altri marchi più popolari in Europa, laregistra un decremento delle vendite del 16,7%, con una quota di mercato in calo al 9,4%. Fra le auto più alte di gamma, la tedescavede un aumento delle vendite del 4%, con quota di mercato calo al 4,5, mentre(compresa la Mini) registra un -3,3% in termini di vendite con quota di mercato in aumento al 6,7%.Le vendite diin Europa rallentano la caduta, registrando una contrazione dell'1,6% a 7.187 unità, con una quota di mercato stabile allo 0,9%. Al contrario, continua ad avanzare a grandi passi a cinese, che ha registrato un incremento delle immatricolazioni di circa il 175% a 13.982 unità, con una quota di mercato che si porta all'1,7%.