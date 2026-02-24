Auto, il 2026 inizia in retromarcia: immatricolazioni giù del 3,9%

(Teleborsa) - Dopo sei mesi positivi torna a contrarsi il mercato dell'auto europeo a inizio 2026
. In base agli ultimi dati pubblicati dall'ACEA, l'associaizone europea dei costruttori d'auto, si è registrato in UE un calo delle immatricolazioni del 3,9%
a 799.625 unità nel mese di gennaio.
In Europa Occidentale
, che include anche l'EFTA (Associazione di libero scambio che comprende Svizzera, Islanda, Norvegia) ed il Regno Unito, le vendite registrano un decremento del 3,5%.
Il mercato dell'auto tricolore
ha fatto segnare un aumento del 6,2%
, mentre la Spagna
ha registrato una più moderata crescita dell'1,1%. La Francia
registra un decremento del 6,6% in linea con la variazione registrata dalla Germania
(-6,6%).
La suddivisione per categoria di veicoli vede un persistente aumento delle auto full electric
(+24,2% in UE), che rimangono ancora numericamente contenute rispetto al totale delle auto immatricolate, una crescita consistente anche per le ibride plug-in
(+28,7%). Crescono moderatamente le ibride elettriche
(+6,2%), a scapito delle auto tradizionali a benzina
(-28,2%) e diesel
(-22,3%).
Per quanto concerne i singoli marchi, Stellantis
ha registrato ancora un discreto aumento delle vendite (+9,1%)
nel complesso dell'Unione Europea, con una quota di mercato in aumento al 18,2%
. In particolare la Peugeot
ha fatto segnare una variazione modesta (+0,5%) con uno share del 5,9%, mentre Fiat
registra una forte crescita del 31,3% con una quota di mercato in aumento al 3,6%.
Il Gruppo Volkswagen
, comprese Audi e Porsche, registra un calo del 3,7%
e vede salire la sua quota di mercato al 27,5%.
Fra gli altri marchi più popolari in Europa, la Renault
registra un decremento delle vendite del 16,7%, con una quota di mercato in calo al 9,4%. Fra le auto più alte di gamma, la tedesca Mercedes
vede un aumento delle vendite del 4%, con quota di mercato calo al 4,5, mentre BMW
(compresa la Mini) registra un -3,3% in termini di vendite con quota di mercato in aumento al 6,7%.
Le vendite di Tesla
in Europa rallentano la caduta, registrando una contrazione dell'1,6% a 7.187 unità, con una quota di mercato stabile allo 0,9%. Al contrario, continua ad avanzare a grandi passi a cinese Byd
, che ha registrato un incremento delle immatricolazioni di circa il 175% a 13.982 unità, con una quota di mercato che si porta all'1,7%.(Foto: ANSA)