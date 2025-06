Aperti per Voi sotto le Stelle: oltre 100 appuntamenti in 50 città

(Teleborsa) - Dal 13 al 15 giugno la bellezza è per tutti, grazie alcon. Una grande festa diffusa con eventi nei siti Aperti per Voi e visite a luoghi inconsueti aperti eccezionalmente per l'occasione. Grazie all'accoglienza dei volontari del Touring, sarà possibile conoscere e ammirare piccoli e grandi tesori del nostro Paese. Palazzi, chiese, teatri, archivi e luoghi d'arte saranno protagonisti di aperture straordinarie e serali, per permettere a tutti di scoprire e riscoprire luoghi e dettagli di ambienti suggestivi, fino al tramonto e aspettando le stelle. Un evento nazionale di valorizzazione della cittadinanza attiva e di raccolta pubblica di fondi.Sono, ispirati ache fanno da filo conduttore delle esperienze di scoperta: i luoghi del viaggio, i luoghi della letteratura, i luoghi dei saperi e delle tradizioni, i luoghi dell'arte e dimore storiche, tra arte e istituzioni.Il 13 giugno, per ilsi potrà vivere una serata allanella campagna di Fiano Romano, straordinario sito archeologico romano edificato a partire dal I secolo a.C. Scoperta durante i lavori dell'Autostrada del Sole nel 1961, la villa e i suoi splendidi mosaici saranno la suggestiva scena delloscritto e ideato dal poeta e drammaturgo italianoI partecipanti non saranno semplici "spettatori" ma "sperimentatori" del luogo e della sua magia, attraverso i linguaggi delle arti del corpo, nel suggestivo tramonto romano. Compiranno un viaggio attraverso visioni e percorsi di persone che cambiano, in un luogo testimone di cambiamenti d'epoca e di mutamenti sociali nei secoli, fino all'attuale compresenza di sito archeologico e grande infrastruttura contemporanea. Un'esperienza che fonde performance artistiche, danza e teatro con la memoria storica del luogo e la bellezza del paesaggio e la partecipazione, tra gli altri, degli attori Iaia Forte e Riondino.Questa splendida area archeologica, grazie allaSoprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, è stata nel corso degli anni valorizzata con l'obiettivo di preservarne e divulgarne il prestigio archeologico e lo straordinario valore artistico-culturale. La villa è accessibile direttamente dall'lungo la carreggiata sud dell'A1 (Diramazione Roma Nord – Gra).Ladove i volontari collaborano all'accoglienza dei visitatori. Al sito archeologico di Fiano Romano è dedicata una delle oltre 500 experience di viaggio di "Wonders. Scopri l'Italia delle meraviglie", il progetto di Autostrade per l'Italia che promuove e valorizza il patrimonio artistico-culturale, naturalistico ed enogastronomico del nostro Paese.