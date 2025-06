Turismo, ENIT: "Dai Paesi dell'Asia-Pacifico cresce la domanda verso l'Italia"

(Teleborsa) - L'Italia continua ad attrarre visitatori da tutte le regioni del mondo. È quanto emerge dagli ultimi dati ENIT sugli arrivi dai Paesi dell'Asia-Pacifico, in occasione dellaNei primi cinque mesi del 2025 gli arrivi aeroportuali in Italia da quest'area per soggiorni di almeno una notte sono cresciuti di circa il 10% rispetto allo stesso periodo del 2024, con un picco di passeggeri (83.400, ossia +17,4%) a maggio. La motivazione principale dei viaggi resta ilche rappresenta il 93,2% degli arrivi (in crescita del +10,3%). Icostituiscono il restante 6,8%, con un incremento del +4,4%.Nel dettaglio,con oltre 94.700 arrivi (+8,3% e una quota del 32,6%sul totale dell'area geografica), segue lacon 71.288 passeggeri (+4,3% e un'incidenza del 24,5%), ilregistra 42.365 arrivi (+14,9%, pari al 14,6% del totale),segna un incremento del +20,7% con 31.915 passeggeri (11%),mostra una crescita del +10% con circa 22mila arrivi e una quota stabile al 7,6%, lasi distingue per l'incremento più marcato pari al +24,6%, con 9.765 arrivi (3,4%), l'Indonesia conta 4.947 passeggeri in crescita del +22,6% (1,7%) mentre Singapore registra un lieve aumento dello 0,8%, con 13.385 arrivi (4,6%).tra i turisti australiani crescono icon un 50% in più sulle vendite rispetto al 2024. Soggiorni lunghi (3 settimane) in Costiera Amalfitana, Puglia e Sicilia, oltre che città quali Roma e Milano. Anche imostrano buone performance, con aumenti tra il +7% e il +20% ed una permanenza media di 15 giorni. Tra chi arriva dalla Cina, in aumentodel +20% in città quali Milano, Torino, Cortina, Venezia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli; oltre ad un interesse per iil segmento MICE e studio cresce del +12%. Dal Giappone, le prenotazioni dal mercato hanno registrato una crescita media del +29,2% a conferma di un interesse costante verso l'Italia. I pacchetti proposti prevedono una permanenza media di 8 giorni, con itinerari ben strutturati che combinanooltre alloche rappresenta una componente rilevante, soprattutto a Milano, Venezia e Firenze, dove è percepito come parte dell'esperienza culturale e di lifestyle italiano."Questi risultati dimostrano come ancora una volta riusciamo ad attrarre turisti da ogni parte del mondo. Arte, cultura, mare ma non solo: il viaggiatore cerca l'esperienza del Made in Italy, degustando prodotti tipici, immergendosi nelle vie dello shopping o concedendosi momenti di relax e benessere" dichiara l'