Carraro Finance, via libera a emissione nuove senior unsecured notes scadenza 2030

(Teleborsa) -, braccio finanziario della multinazionale di macchinari per l'agricoltura e sistemi di trasmissione, ha fatto sapere che l’autorità regolamentare lussemburghese ha approvato ilrelativo all’offerta pubblica di sottoscrizione eammissione alla quotazione e alle negoziazioni sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange) e sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana delle nuove obbligazioni "", di cui il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l’emissione il 5 giugno 2025.Le Nuove Obbligazioni saranno emesse il 30 giugno 2025 e saranno fungibili e da consolidarsi con le obbligazioni denominate(ISIN IT0006768151).Le Nuove Obbligazioni saranno emesse a unpari al 102 per cento del loro valore nominale più gli interessi maturati nel periodo tra il 17 aprile 2025 (incluso) e la Data di Emissione (esclusa). Le Nuove Obbligazioni matureranno interessi al medesimo tasso delle Obbligazioni Originali pari alAi fini dell’offerta in sottoscrizione sul MOT, le Nuove Obbligazioni avranno il seguente ISIN temporaneo: IT0006769563. Il primo giorno lavorativo successivo alla Data di Emissione, tale ISIN sarà automaticamente convertito nel seguente ISIN: IT0006768151 e il valore nominale delle Obbligazioni Originali sarà conseguentemente incrementato di un ammontare pari all’ammontare delle Nuove Obbligazioni emesse.L’Offerta avrà inizio ilalle ore 09:00 (CET) e si concluderà il 25 giugno 2025 alle ore 17:30 (CET), salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla Società e dal placement agent Equita SIM.