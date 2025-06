Mare Group lancia Opas su Eles per il 29,99% dei voti in assemblea

Mare Engineering Group

Eles Semiconductor Equipment

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan, ha deciso di promuovere un’volontaria parziale sulle azioni ordinarie e quelle "a voto plurimo" di, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, per un ammontare complessivamente rappresentativo delesercitabili nelle assemblee di Eles.Per ciascuna azione Eles portata in adesione all’Offerta, Mare Group riconoscerà uncomposto da: una, pari a, e una, pari a 0,05 azioni ordinarie, prive di valore nominale, di nuova emissione, aventi godimento regolare. In, a scelta dell’aderente all’offerta, un corrispettivo unicamente in denaro pari aper ciascuna azione portata in adesione all’Offerta. Pertanto, per ogni lotto di negoziazione, di 1.000 azioni, portate in adesione all’Offerta, sarà riconosciuto un Corrispettivo Misto, composto da 2.059 e da 50 azioni ordinarie dell’Offerente di nuova emissione oppure, a scelta del’'aderente, un Corrispettivo in Denaro di 2.250 euro.Sulla base del prezzo ufficiale delle azioni dell’Offerente rilevato alla chiusura del 9 giugno 2025, pari a 3,82 euro, la somma tra quota in denaro del corrispettivo misto e la quota in azioni del corrispettivo misto esprime una valorizzazione pari a 2,25 per ciascuna azione Eles oggetto dell’Offerta. Il corrispettivo, esprime e, pertanto, incorpora: unpari alrilevato alla data di riferimento; e un premio pari al 39,9% e al 39,6% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni Ordinarie, rispettivamente, nei 3 mesi e nel mese precedenti la data di riferimento (inclusa).Le azioni di Mare Group offerte quale quota in azioni del corrispettivo misto, saranno emesse nell’ambito di uncon esclusione del diritto di opzione che sarà riservato in sottoscrizione agli aderenti all’Offerta e da liberarsi mediante il (e a fronte del) conferimento in natura delle azioni Eles oggetto dell’Offerta portate in adesione all’Offerta.