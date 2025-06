Mare Group, con Eles sinergie industriali

Mare Engineering Group

(Teleborsa) - In data 10 giugno 2025,, azienda di ingegneria attiva in Italia e all’Estero nell’innovazione attraverso tecnologie abilitanti ha comunicato la propria intenzione di promuovere un’Offerta Pubblica sulle azioni ordinarie e a voto plurimo di Eles Semiconductor Equipment, rappresentative complessivamente del 29,99% dei diritti di voto.La proposta di Mare Group, precisa la società, "non nasce come ostile, bensì come un’, che attribuisce al titolo un valore non riconosciuto continuativamente dal mercato sin da giugno 2022. L’offerta prevede infatti un premio del 40,6% rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente l’annuncio, e del 40,0%, 39,0% e 34,2% sulla media dei prezzi giornalieri ponderati per i volumi rispettivamente degli ultimi 12, 24 e 36 mesi".Mare Group, si legge in una nota, "intende assumere il ruolo di azionista stabile grazie al conseguimento di una partecipazione significativa la cui influenza notevole, creando unatra le due eccellenze tecnologiche italiane".Si tratta "di un’operazione compatibile con gli assetti attuali e orientata a creare valore nel tempo, attraverso una collaborazioneindustriale costruttiva che può iniziare rapidamente, portando risultati già nel breve termine, e proseguire nel medio termine migliorandola qualità dell’offerta ed ampliando la capacità di risposta su mercati ad alta intensità tecnologica, in linea con la traiettoria già avviatada Mare Group in altri comparti".L’Operazione proposta prevede, per gli azionisti di Eles, due alternative: una formula mista, con un corrispettivo composto in prevalenzada denaro e per circa il 10% da azioni Mare Group; oppure la cash alternative, che consente di ottenere l’intero corrispettivo in denaro,pari a 2,25 euro per azione. Tali alternative sono illustrate in totale trasparenza, lasciando agli azionisti la piena e consapevole libertàdi scelta., ha dichiarato: “Nel giorno dell’annuncio dell’Offerta Pubblica sul 29,99% di Eles S.p.Aabbiamo preso atto che,, con scambi record e superiori a 1,2 milioni di azioni. Un segnale chiaro:. L’operazione si inserisce in un percorso strategico già tracciato da Mare Group, che ha previsto negli ultimi mesi l’acquisizione di realtà complementari nel settore della difesa e dell’aerospazio. La strategia che Mare Group persegue supera i modelli acquisitivi del passato per dotarsi, lungo verticali ben definiti, di capacità operative complete in grado di rispondere a una domanda crescente di progettualità integrata, utilizzando in modo trasversale le tecnologie abilitanti. In questo contesto, Eles rappresenta un’estensione efficace di competenze in ambiti dove la richiesta di affidabilità, tracciabilità e capacità di validazione si sta intensificando, spinta dall’evoluzione dell’intelligenza artificiale e delle architetture elettroniche ad alte prestazioni”.L’Operazione, si legge ancora, si inserisce in un percorso strategico avviato da Mare Group per dare forma a un ecosistema italiano dell’ingegneria tecnologicamente indipendente, capace di coniugare capacità progettuale, attrazione dei talenti e ritorni per gli stakeholder. Con queste premesse, Mare Group ha messo in moto uno dei progetti più rapidi e strutturati di aggregazione e integrazione industriale, che ha incluso, solo negli ultimi mesi, l’acquisizione di Powerflex, La SIA, I.D.E.A., Rack Peruzzi e partecipazioni in DBA Group e TradeLab, creando un modello di crescita efficace e innovativo.Mare Group ed Eles "possono attivare sinergie industriali nei mercati Aerospazio & Difesa e semiconduttori, rafforzando un poloitaliano in grado di operare su sistemi elettronici complessi. L’integrazione delle piattaforme digitali avanzate (digital twin, data analytics,anomaly detection, predictive maintenance e system integration) è una base strategica per lo sviluppo di progetti congiunti di R&D,anche nel campo dell’intelligenza artificiale applicata ai test dei semiconduttori, con accesso a programmi europei di rilievo e con sbocchidiretti sui mercati".Su questi presupposti "si fonda il, la cui finalità è sviluppare una realtà più solida, più dinamica,più competitiva e con maggiore diversificazione a livello di linee di business, di mercato di riferimento e di cliente finale. Tutto questo per offrire maggiori ritorni economici a vantaggio dei lavoratori, degli investitori e del Paese".