Unimpresa: “La nomina di Filosa in Stellantis è un segnale forte per l’industria italiana”

(Teleborsa) - "La nomina diè un segnale positivo per l’intero sistema industriale italiano. Il fatto che un manager italiano venga chiamato a ricoprire un ruolo così rilevante in una delle principali realtà automobilistiche globali è motivo di orgoglio e rappresenta il riconoscimento del valore delle competenze del nostro Paese. Ancora più significativo è l’avvio del suo mandato con un tour negli stabilimenti, a partire da Mirafiori: è un gesto che parla il linguaggio della, un messaggio chiaro di attenzione verso la produzione, i lavoratori e il radicamento manifatturiero sul territorio. In un momento cruciale per il futuro dell’automotive europeo e italiano, serve una visione industriale che rimetta al centro il lavoro, l’innovazione e la qualità delle nostre filiere. Da questo punto di vista, l’approccio di Filosa appare incoraggiante e merita pieno sostegno". Lo dichiara il"Non va poi dimenticato che attorno agli stabilimenti Stellantis si muove un indotto fatto di migliaia di piccole e medie imprese italiane, che rappresentano l’ossatura produttiva del nostro Paese. Garantire prospettive certe per questi territori significa ancheche, con competenza e resilienza, contribuiscono ogni giorno alla competitività del comparto automobilistico. Ci auguriamo che la nuova governance sappia valorizzare queste realtà, riconoscendone il ruolo strategico e coinvolgendole attivamente nelle sfide della transizione ecologica e digitale", aggiunge Ferrara.