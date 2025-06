VDP, Ventura rieletto nel Consiglio Nazionale OICE

(Teleborsa) -è stato(l'Associazione delle organizzazioni di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica aderente a Confindustria). La nomina è stata ufficializzata in occasione delorganizzato da OICE per celebrare i 60 anni dell'Associazione. "La rielezione di Ventura – sottolinea VDP in una nota – rappresenta un forte riconoscimento al lavoro svolto in questi anni in favore della crescita qualitativa del settore e testimonia la fiducia del comparto nei confronti della sua visione strategica, centrata su innovazione, digitalizzazione e sostenibilità"."Essere riconfermato in un momento così simbolico, durante le celebrazioni del 60esimo anniversario di OICE, è un grande onore e una responsabilità – ha dichiarato–. Il nostro settore sta affrontando sfide epocali: la transizione ecologica, la digitalizzazione dei processi, il governo della complessità progettuale. Credo fermamente che VDP, insieme a tutte le realtà associate, possa dare un contributo decisivo per rendere l'ingegneria e l'architettura italiane un modello di riferimento a livello internazionale".L'evento, svoltosi a Roma, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali, accademici e imprenditoriali, e ha ospitato l'intervento del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,che ha sottolineato il ruolo strategico della progettazione di qualità nello sviluppo del Paese e nell'attuazione delle grandi opere pubbliche, evidenziando il valore aggiunto che realtà come VDP Srl portano al sistema Italia."La conferma di Ventura nel Consiglio Nazionale – conclude la nota – rafforza il posizionamento di VDP tra i protagonisti dell'innovazione nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, promuovendo una cultura della qualità, della responsabilità e del futuro".