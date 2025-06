Insurtech Day 2025: IIA premia le eccellenze dell’innovazione assicurativa

(Teleborsa) - A conclusione della– Empowering Ecosystems, l’evento promosso da(IIA) - l’associazione senza scopo di lucro che riunisce imprese attive nel settore assicurativo e non solo, che si è tenuto giovedì 26 giugno - sono stati consegnati glii riconoscimenti alle realtà che si sono distinte nell’capaci di ridefinire il concetto stesso di protezione.L’Insurtech Day 2025 si è confermato comegrazie a una giornata ricca di contenuti: la plenaria istituzionale del mattino ha affrontato il ruolo dell’ecosistema assicurativo nel contesto economico e sociale, seguita da sessioni tematiche su educazione assicurativa, protezione digitale della casa, assicurazione preventiva, ESG e protezione del business.Nel corso della giornata è emersa con chiarezza una crescita significativa degli investimenti in insurtech, trainati ormai saldamente dagli ecosistemi digitali. In particolare,, supportato da soluzioni pay-per-use e tecnologie per il monitoraggio dello stile di guida; segue da vicino l’ecosistema salute, con una quota del 19?%, in risposta alla crescente domanda di coperture preventive, diagnostiche e di cura.I premi assegnati durante l’evento testimoniano il valore e l’impatto crescente dell’innovazione nel settore assicurativo. L’Italian Insurtech Association si conferma, riconoscendo e valorizzando chi ha saputo distinguersi nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia, capaci di rispondere in modo concreto alle nuove esigenze dei cittadini.ECOSYSTEM MOBILITYLa categoria premia la soluzione più innovativa nel settore della mobilità, con particolare attenzione a modelli usage-based, integrazione con veicoli connessi, flotte digitali e servizi assicurativi on-demand.· Vincitore Corporate: OCTO Telematics – Progetto: "SaferDriverWithRewards"Vincitore Startup: Metakol – Progetto: Soluzioni AI per innovare shipping e trasportiECOSYSTEM CASALa categoria riconosce le eccellenze nell’assicurazione casa e property, valorizzando le iniziative che hanno integrato tecnologie smart, IoT e modelli predittivi per la protezione dell’abitazione.Vincitore Corporate: AssicuraRe – Progetto: "Casa è Vita"Vincitore Startup: SaferPlaces – Progetto: "Flood Risk Score"ECOSYSTEM VITA & SALUTELa categoria è dedicata alle soluzioni più avanzate nel campo Vita e Salute, con focus su prevenzione, intelligenza artificiale, monitoraggio dei dati e collaborazione con il sistema sanitario.· Vincitore Corporate: Generali Welion – Progetto: Ecosistema salute digitale basato su AIVincitore Startup: Aindo – Progetto: Utilizzo di dati sintetici per il training di modelli AIECOSYSTEM COMMERCIAL LINESLa categoria premia le realtà che hanno innovato il comparto business e PMI, attraverso digitalizzazione dei processi, la personalizzazione dell’offerta e strumenti avanzati di gestione del rischio, inclusa la cybersecurity.· Vincitore Corporate: Quixa Assicurazioni – Progetto: "Van&Job" per tutelare attività e veicoli in un’unica soluzioneVincitore Startup: xFarm Technologies –Progetto: Polizze parametriche per l’agricolturaha dichiarato: "Siamo orgogliosi di celebrare realtà che non solo portano innovazione, ma che, integrando tecnologia, dati e servizi in un’offerta realmente proattiva. Gli Ecosystems Awards sono nati proprio condove startup, imprese e compagnie collaborano per elevare l’esperienza del cliente e rafforzare la competitività del sistema Italia. Un sentito ringraziamento va anche al presidente della giuria, Andrea Birolo – Head of Corporate Venture Capital di Reale Group – per il prezioso contributo nella selezione dei progetti vincitori".