Sparkle, intesa con PCCW Global, Telecom Egypt e ZOI per sottomarino AAE-2

(Teleborsa) -, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo,per la costruzione del sistema diIl consorzio - spiega una nota - mira a creare un collegamento digitale di nuova generazione, utilizzandoe ad alta capacità in Thailandia, Penisola Arabica ed Egitto.Il progetto AAE-2 rappresentaglobale, offrendo un’infrastruttura dati resiliente, ad alte prestazioni e geograficamente diversificata. Lungo il suo tracciato, includerà estensioni verso destinazioni strategiche, rafforzando ulteriormente la connettività intercontinentale.il nuovo sistemadi Sparkle."Il sistema di cavi AAE-2 è un progetto innovativo perfettamente in linea con la strategia a lungo termine di Sparkle volta a rafforzare il corridoio Asia–Africa–Europa aumentando la diversificazione dei percorsi e assicurando i più alti livelli di resilienza della rete”, ha dichiarato, amministratore delegato di, aggiungendo "negli ultimi anni, abbiamo investito in nuovi sistemi sottomarini e creato hub di approdo avanzati lungo questo percorso strategico, rafforzando il nostro impegno per una connettività globale affidabile. Tra le iniziative chiave, i sistemi di cavi sottomarini Blue & Raman – che collegano l'Italia all'India attraverso un percorso innovativo insieme al potenziamento del Sicily Hub di Palermo e dell'hub di Chania –, e alla creazione di una nuova piattaforma di approdo scalabile a Genova"., amministratore delegato di, si è detto orgoglioso di "contribuire all'iniziativa AAE-2, proseguendo la nostra tradizione di supporto alle infrastrutture globali vitali"."Nel corso degli anni abbiamo effettuato importanti investimenti e stretto partnership per sviluppare l’infrastruttura all'avanguardia di cavi sottomarini che vediamo oggi”, ha commentato, direttore generale e amministratore delegato di"Questa collaborazione segna una pietra miliare per ZOI e per la regione che siamo orgogliosi di servire. In qualità di gateway internazionale per il Medio Oriente, ci troviamo in una posizione unica, all’incrocio tra Asia, Africa ed Europa, che ci rende un facilitatore strategico per la connettività di nuova generazione", ha concluso, amministratore delegato di