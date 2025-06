Ddl Concorrenza, incontro al Mimit: "priorità è formazione continua obbligatoria per agenti immobiliari”

(Teleborsa) -i rappresentanti della Consulta Interassociativa Nazionale dell’Intermediazione Immobiliare (FIAIP-FIMAA-ANAMA) nelle persone del Presidente Nazionale FIAIP e Coordinatore della Consulta,, il Presidente Nazionale di ANAMA, il Vicepresidente Nazionale Vicario FIMAAe il Vicepresidente Nazionale Vicario ANAMA Davide Agretti, hanno incontrato il Sottosegretario al MIMIT On. Massimo Bitonci unitamente ai tecnici del Ministero tra i quali il Direttore Generale, Gianfrancesco Romeo e al Capo Ufficio Legislativo, Giulio Veltri.Al centro dell’incontro - spiega la nota ufficiale - ilper il mercato e la concorrenza, il cui testo base è stato approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri il 04 giugno scorso, con particolare riferimento alla comune volontà di predisporre un emendamento che interesserà la categoria degli agenti immobiliari e che sarà presentato nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge dal Relatore del provvedimento per il Governo.La Consulta Interassociativa da tempo sta collaborando con il Ministero su alcune proposte che sono state trasversalmente condivise durante l’incontro. Su tutte l’importanza che sia normativamente introdotto un percorso di formazione continua obbligatoria ai fini del mantenimento dell’abilitazione con il rilascio di crediti formativi riconosciuti e certificati dalle associazioni di categoria firmatarie di CCNL, così come la previsione di un percorso universitario dedicatoper l’accesso alla professione con prova valutativa finale, unitamente alla necessità di chiarire che gli agenti immobiliari regolarmente abilitati possano intermediare la cessione di quote o azioni societarie aventi per oggetto immobili e/o patrimoni immobiliari senza l’obbligo di frequentare un ulteriore corso ed esame specifico, oltre all’opportunità di reinserire almeno un agente immobiliare con esperienza professionale di almeno dieci anni tra gli esaminatori nelle Commissioni camerali giudicatrici degli aspiranti agenti immobiliari e la necessità di introdurre la forma scritta nell’espletamento dell’attività di mediazione immobiliare a contrasto dell’abusivismo e a favore di una concorrenza leale nel settore.“ÈInterassociativa Baccarini (FIAIP), Pezzetta (FIMAA) e Maffey (ANAMA). Ringraziamo il Sottosegretario Bitonci e i tecnici del Ministero per la disponibilità e la concreta volontà di qualificare la professione dell’agente immobiliare sia in fase di accesso che di mantenimento all’esercizio dell’attività a beneficio del mercato e a tutela del cittadino”“Abbiamo attenzionato cinque proposte - concludono Baccarini, Pezzetta e Maffey - su tutte la necessità di introdurre un percorso di formazione continua obbligatoria tramite crediti formativi riconosciuti e certificati dalle nostre associazioni, in quanto quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie di CCNL, affinché l’intermediario professionale sia