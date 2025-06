DDL Concorrenza, Urso: “Terzo intervento del Governo per modernizzare servizi pubblici e imprese”

(Teleborsa) - "Un altro decisivo intervento a sostegno della competitività del Paese, che: si tratta infatti del, mentre, dal 2009 al 2023, provvedimenti analoghi erano stati approvati soltanto due volte in quattordici anni". Lo ha dichiarato il, commentando ilsottolineando che il provvedimento 2025 punta in particolare a, con norme definite dal ministro Urso come "strategiche per l’innovazione e la crescita economica del Paese".Tra le principali novità, si legge in una nota, figurano infatti nuove disposizioni in materia di servizi pubblici locali, con l'obiettivo di. In caso di gestioni inefficienti, i Comuni saranno tenuti ad adottare un atto di indirizzo nei confronti del gestore del servizio, imponendo l'attuazione di misure correttive finalizzate al ripristino e al miglioramento della qualità del servizio, all'efficientamento dei costi e al risanamento di eventuali perdite. In caso di inadempimento di tali obblighi,, valutazione e verifica dell'andamento gestionale, sia per il gestore. Per quest'ultimo, le violazioni possono comportare anche la risoluzione del contratto.In materia diprosegue il comunicato, il disegno di legge "estende per la prima volta a questo ambito non solo tutti gli obblighi di trasparenza e di ricognizione delle modalità di gestione degli affidamenti previsti per i servizi pubblici locali, ma. Novità anche in materia di trasferimento tecnologico alle filiere produttive nazionali, volte a favore la diffusione delle conoscenze ai settori industriali. Di particolare rilievo è l'adozione, da parte del Mimit e del Mur, di un atto di indirizzo strategico volto a valorizzare le conoscenze e contribuire alla trasformazione tecnologica delle filiere produttive. Nell'ottica di creare maggiore sinergia ed efficienza di azione fra i soggetti dotati di specifica competenza, laè destinata a diventare la nuova Fondazione Tech e Biomedical, che gestirà- già assegnati e finora non utilizzati - per finanziare progetti presentati dalla rete di fondazioni e competence center operanti in materia di trasferimento tecnologico, valutati idonei anche secondo nuovi criteri di managerialità e premialità.Il provvedimento interviene inoltre in materia dicon la previsione di specifici criteri volti a favorire la concorrenza, al fine di agevolare l'attività del tavolo interistituzionale incaricato di definire i requisiti per lo svolgimento delle gare, in vista della scadenza della proroga fissata per dicembre 2026. Infine,per l'uso professionale di prodotti cosmetici non conformi all'etichettatura e che comportino rischi per la salute, nonchè per l'impiego in spazi pubblici di esche e topicidi pericolosi per animali domestici e soggetti vulnerabili, come i bambini".