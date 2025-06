Scuola, Anief: "Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, domani avvio del confronto ministero-sindacati"

(Teleborsa) - "Dopo le pubblicazioni dei trasferimenti dei docenti e del personale Ata in vista del prossimo anno scolastico, nelle 7mila scuole italiane l'attenzione si sposta sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie da attuare sempre dal prossimo primo settembre con temporalità però annuale: domani, 4 giugno, alle ore 15 i sindacati sono stati convocati al ministero dell'Istruzione e del Merito per una intesa che andrebbe a regolare 'utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28'". È quanto fa saperein una nota.Uno dei nodi principali da sciogliere – spiega– sarà quello delle possibili deroghe ai vincoli sulla mobilità da applicare anche ai neo-assunti con particolari esigenze personali e familiari. "Nel caso delle assegnazioni provvisorie – dichiara– partendo delle ipotesi del CCNI sottoscritto dall'Anief e del Ccnl Istruzione e Ricerca 2019/2021 oggi in vigore, si punta ad ottenere i trasferimenti per dipendenti della scuola genitori con figli fino a 16 anni di età e di dipendenti figli di over 65. Sono alcune delle conferme, in deroga ai vincoli, su cui puntiamo, assieme ad altre novità. Domani pomeriggio ci sarà l'avvio del confronto al Ministero dell'Istruzione e noi faremo di tutto per ottenere dei risultati utili a rispondere alle esigenze del personale scolastico, al quale – conclude Pacifico – non può essere negati il diritto alla famiglia".