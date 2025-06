Scuola, Anief al MIM: "Servono risposte per il personale Ata"

(Teleborsa) - Si è svolto oggi presso ilun incontro tecnico dedicato alle, durante il qualeha ribadito la necessità di rilanciare e rafforzare il sistema di progressione professionale, troppo spesso trascurato.L’incontro è stato condotto alla presenza del Direttore Generale del Personale, del Direttore Generale, dalla Dirigente dell’Ufficio Ve dal dott.dell’Unità di Missione. La delegazione Anief è stata rappresentata daNel corso del confronto, l’Amministrazione ha annunciato che iprenderanno avvio nel mese di luglio e si concluderanno entro settembre 2025, per un totale di 20 ore di formazione di cui 5 di cornice teorica e 15 di approfondimento. I corsi si svolgeranno in modalità asincrona, erogate tramitea cui sarà possibile accedere tramite le credenziali sidi. La gestione dei corsi sarà affidata a, e saranno pertinenti all’allegato di cui al DM 140 con una particolare attenzione alla transizione digitale.La prova finale che servirà ad accertare le competenze acquisite durante l’apprendimento del percorso formativo si svolgerà entro la seconda metà di ottobre.ANIEF ha accolto con interesse l’attivazione dei percorsi, pur sottolineando come questi rappresentino solo un primo passo verso la piena valorizzazione del personale ATA. L’organizzazione sindacale ha chiesto cheLa delegazione Anief ha chiesto che le 20 ore anche se svolte in modalità asincrona sono da considerarsi servizio effettivo."Apprezziamo l’attivazione dei corsi, ma non basta. Le posizioni economiche devono diventare un diritto effettivo, non una concessione saltuaria", ha dichiarato. "Serve unche consenta di valorizzare l’esperienza e le competenze del personale ATA, riconoscendo loro un percorso di carriera degno di questo nome."L’incontro si è concluso cona proseguire il confronto tecnico nelle prossime settimane, per affrontare anche le criticità legate al numero di posizioni disponibili e ai criteri di selezione. ANIEF continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi, pronta a tutelare i diritti di migliaia di lavoratrici e lavoratori della scuola.