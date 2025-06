BolognaFiere, via a lavori per nuovo padiglione polifunzionale. Investimento da 70 milioni

BolognaFiere

(Teleborsa) - Con la demolizione dell'ex padiglione 35 in Viale della Fiera hannoprogettato da Mario Cucinella Architects, destinato a diventare un punto di riferimento per i grandi eventi fieristici internazionali, sportivi e di spettacolo.L'opera è undi, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO), che supera ied è un ulteriore importante tassello della riqualificazione del quartiere fieristico iniziata nel 2016 con la demolizione del pad 29 e 30 e la costruzione dei padiglioni 28, 29 e 30, il nuovo padiglione che affianca il Palazzo dei Congressi e che oggi ospita l'attività del Teatro Comunale Noveau, il padiglione polifunzionale 37, con tetto apribile.BolognaFiere, con questo nuovo grande investimento, si appresta a raggiungere l'per poter ospitare con ancora più qualità EIMA.Il nuovo padiglione polifunzionale avrà una dimensione di 12.000 mq, con un'altezza di 25 m e una capienza di circa 10.500 spettatori, sarà una struttura modulare, flessibile e ad alta efficienza energetica. Accoglierà le manifestazioni fieristiche internazionali Eima, Cersaie e Cosmoprof, Congressi internazionali, eventi sportivi di alto profilo - a partire dalle- oltre a grandi concerti e spettacoli."Con questo progetto BolognaFiere investe su una nuova visione dello spazio fieristico e urbano, rafforzando il legame con la città e aprendo nuove opportunità per attrarre ulteriori eventi di rilievo internazionale - ha dichiaratodi BolognaFiere - Il nuovo padiglione sarà una vera e propria piattaforma fieristica, culturale e sportiva, in grado di generare valore per il territorio e per l'intero sistema fieristico e imprenditoriale".