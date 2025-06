Triodos Bank si è quotata su Euronext Amsterdam

Triodos Bank

(Teleborsa) -, azienda leader nel settore del banking sostenibile,. La società rappresenta la 14esima quotazione sui mercatiquest'anno., Triodos Bank è diventata un'. L'azienda opera nei Paesi Bassi, in Belgio, nel Regno Unito, in Spagna e in Germania, oltre a gestire gli investimenti con sede nei Paesi Bassi ma attivi a livello globale. Triodos Bank ha co-fondato la Global Alliance for Banking on Values, una rete di 60 banche sostenibili.Triodos Bank è stata quotata tramite l'ammissione alla negoziazione di 14.467.056 Depository Receipts (DR). Con questa quotazione, Triodos Bank mira a rendere la negoziazione dei DR di Triodos Bank più accessibile sia agli investitori esistenti che ai nuovi investitori. Il prezzo di riferimento è stato fissato a 30 euro per DR. Ladi mercato era dial giorno della quotazione."Questo passo migliora l'accessibilità e la negoziabilità dei nostri certificati di deposito, offrendo ai nostri azionisti maggiore flessibilità, preservando al contempo i nostri valori fondamentali - ha dettodi Triodos Bank - La quotazione ci consente di ampliare la nostra comunità di investitori orientati all'impatto: individui e istituzioni che, come noi, credono che il settore bancario debba essere una forza positiva. La quotazione, quindi, rappresenta anche un modo per costruire fondamenta più solide per finanziare la transizione verso un'economia più sostenibile e inclusiva".