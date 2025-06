Novamarine affida a Cosmo il progetto di ampliamento del sito produttivo

Novamarine

(Teleborsa) -, società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, annuncia di aver, per un corrispettivo totale di circa 1,5 milioni di euro.Il contratto prevede lada parte di Cosmo, società italiana specializzata in edilizia industriale e logistica,, che diventerà il nuovo reparto per la lavorazione della vetroresina. La, i quali saranno finanziati con parte dei proventi raccolti in fase di IPO,La riduzione dei tempi di lavorazione comporterà un, in linea con la strategia di sviluppo annunciata in fase di IPO dalla Società, volta a soddisfare la crescente domanda del mercato. Al fine di garantire la continuità del processo produttivo durante i lavori, la Società ha già individuato all’interno del sito produttivo di Su Arrasolu, uno spazio idoneo in cui trasferire temporaneamente le lavorazioni della vetroresina.Novamarine ha, inoltre,dedicato esclusivamente allo sviluppo delle imbarcazioni del segmento professional sempre presso il cantiere di Su Arrasolu. Questo consentirà di separare la linea produttiva destinata al segmento pleasure da quella dedicata al segmento professional.