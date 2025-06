Pensione, salute e figli: le preoccupazioni finanziarie degli italiani

(Teleborsa) - Pensione, spese mediche e stabilità economica dei figli. Sono queste le principalirispetto al futuro della propria famiglia. I dati arrivano da un'Nonostante circa 38 milioni di italiani dichiarino di essere preoccupati, appena il 18% del campione intervistato dichiara di aver investito i propri soldi per far fronte ai timori.Analizzando leal primo posto c'è quella di avere unapreoccupazione condivisa da quasi 6 italiani su 10, ma particolarmente sentita tra i rispondenti con età compresa tra i 35 e i 54 anni, fascia in cui la percentuale arriva a sfiorare il 70%. Al secondo posto c'è quella relativa aindicata dal 47% degli intervistati, ma che arriva al 54% tra gli over 65. Quasi un rispondente su tre (33%), infine, è preoccupato dellaI più spaventati sono i giovani genitori, tanto è vero che nella fascia 25-34 anni la percentuale arriva al 38%.Non mancano leAlsi è preoccupati maggiormente per l'importo della futura pensione (con un picco del 63,5% nel Nord-Ovest), mentre la stabilità economica dei figli preoccupa più le famiglie del(area dove la percentuale arriva al 37%). La paura di dover sostenere spese mediche importanti, invece, è condivisa in tutta Italia, anche se meno sentita neldel Paese (42%).Le, in percentuale, hanno più paure finanziarie rispetto agli uomini (94% vs 90%) e, in particolare, temono la bassa pensione e le spese mediche. Il campione maschile, di contro, è più preoccupato per il futuro economico dei figli.Se, da un lato, l'indagine ha messo in evidenza che solo il 19% degli intervistati dichiara di conoscere bene ledall'altro è emerso che sono prodotti particolarmente apprezzati e, tra chi li conosce, più di 1 su 3 l'ha sottoscritto (35%). Tra le caratteristiche più gradite da chi ha scelto questo tipo di prodotto ci sono la(38%), la possibilità di riscatto anticipato (26,5%) e quella di designare il beneficiario anche al di fuori dell'asse ereditario (25%). Quasi un assicurato su quattro, infine, apprezza il fatto che si tratti di polizze esenti dalla tassa di successione.