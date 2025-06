PrevAer: Catapano nuovo presidente Fondo Pensione aeroportuali

(Teleborsa) -, attuale Direttore delle Strategie diè stato eletto Presidente di, il Fondo Pensione del settore trasporto aereo che gestisce un patrimonio di circa 800 milioni di euro a beneficio di oltre 18.000 iscritti. Tonino Muscolo ricopriràla carica di Vicepresidente.Laureato in Giurisprudenza,esperienza nei settori industriale, finanziario e infrastrutturale, maturata in qualità di amministratore e presidente di holding di partecipazioni.“Assumo questo incarico con senso di responsabilità e spirito di servizio. PrevAer rappresenta un presidio fondamentale per la tutelaprevidenziale dei lavoratori del comparto aeroportuale. L’obiettivo che ci poniamo è duplice: garantire continuità con la solidità delle gestioni precedenti e, allo stesso tempo, rafforzare il ruolo strategico del Fondo in un contesto sociale ed economico in rapida evoluzione. Lavoreremo per valorizzare i risparmi affidati al Fondo, assicurando trasparenza, efficienza e una governance sempre più moderna. Intendiamo promuovere l’innovazione come leva di sostenibilità e inclusività, affinché il Fondo sia non solo un contenitore previdenziale, ma anche uno strumento capace di anticipare le sfide del futuro. Al Fondo gli iscritti hanno affidato non solo il proprio risparmioprevidenziale, ma anche una parte rilevante della propria fiducia. Ed è su questo patrimonio, materiale e immateriale, che costruiremo il nostro impegno", ha dichiaratoingraziando per la fiducia.