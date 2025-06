Marzocchi Pompe, accordo con i sindacati per la riduzione incentivata dell'organico

Marzocchi Pompe

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, ha fatto sapere che è stato firmato con lel'accordo per unadell'organico su base volontaria. Esso riguarda, che si aggiungono a quelle già uscite o dimissionarie: avranno priorità i dipendenti che matureranno i diritti al pensionamento entro il 31/12/2026."Già da metà gennaio, come comunicato congiuntamente ai dati preliminari relativi all'esercizio 2024, era evidente che la fase economica recessiva che sta toccando pesantemente il settore industriale in tutto il mondo, ed in particolare quello automotive in Europa, rendeva purtroppo indispensabile una riorganizzazione della nostra struttura, per adeguarla alle mutate condizioni di mercato – ha commentato, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe –. Ciò si è reso ancora più necessario in quanto negli ultimi mesi non solo i fattori che hanno portato al rallentamento degli scambi commerciali a livello globale, in primis gli eventi bellici che ben conosciamo, non sono cambiati, ma al contrario i pesanti dazi imposti dall'amministrazione USA hanno ulteriormente peggiorato lo scenario. Siamo comunque convinti di aver raggiunto una soluzione soddisfacente sia per le persone coinvolte che per l'azienda, che ci porterà ad una significativa razionalizzazione del nostro organico, condizione indispensabile per affrontare, con la nostra consueta determinazione, il difficile momento che sta attraversando il settore manufatturiero a livello globale.".