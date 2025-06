Meloni: da Governo impegno concreto per costruire sanità più equa e moderna

(Teleborsa) -È la ragione per quale stiamo lavorando, fin dal nostro insediamento, per consolidare un cambio di paradigma, promuovere con sempre maggiore determinazione l’adozione di stili di vita sani e la partecipazione ai programmi di screening, che come sapete sono uno strumento decisivo per migliorare lo stato di salute, per evitare l’insorgenza di malattie, per intervenire con tempestività dove è necessario". Lo ha detto il Presidente del Consiglio Meloni nel videomessaggio agliottolineando che "il nostro obiettivo è quello di passare da un sistema sanitario reattivo, che interviene, cioè, solo dopo l’insorgere della malattia, a un modello proattivo, capace cioè di anticipare e contenere i rischi prima che diventino emergenze".Ecco perché "siamo convinti che i programmi di screeningd esempio, dello screening gratuito mammografico alle fasce d’età 45-49 e 70-74 anni rappresenta un passo avanti che io considero molto significativo, ma è un dato che ci sprona a fare ancora di più. Ci sono infatti molti margini di miglioramento, in particolare nelle Regioni del Sud".Ecco perché - prosegue Meloni - lil sistema sanitario nazionale più moderno ed efficiente, garantendo ai cittadini risposte sempre più adeguate e tempestive, su tutto il territorio nazionale e nello stesso modo. E rientrano in questa strategia le tante azioni che il Governo ha messo in campo in questi due anni e mezzo. Penso alla scelta di destinare alla sanità stanziamenti record, che porterà il Fondo sanitario nazionale a 141 miliardi di euro nel 2027. Ricordo la decisione di valorizzare il personale sanitario, assicurando anche le risorse per i rinnovi contrattuali. Mi riferisco inoltre all’entrata in vigore dei nuovi LEA, che si aspettava da oltre 20 anni e che consente di accedere a prestazioni coperte dal sistema sanitario nazionale. E non dimentico, ovviamente,La nostra Nazione "con un evento che riunisce i principali protagonisti del sistema sanitario italiano. E il mio auspicio è che questi Stati Generali possano rappresentare un nuovo inizio, suggellare la nascita di un'alleanza che riconosce nella prevenzione il primo obiettivo dell’agenda della sanità e lo strumento per salvaguardare la sostenibilità del nostro Servizio Sanitario Nazionale., perché è il miglior farmaco che abbiamo a disposizione per vivere meglio e per v?ivere più a lungo. Dobbiamo lavorare insieme per far crescere sempre di più questa consapevolezza, ripensando il nostro modo di vivere, di curare, di prenderci cura degli altri".er mettere al centro la prevenzione, colmare le distanze edobbiamo semplicemente essere determinati a raggiungerlo. Per il bene dei cittadini e il futuro della nostra comunità nazionale", conclude Meloni.